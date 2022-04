Wolgast: Peene-Werft schickt Teile für weitere Korvette auf Reisen

Wolgast

Mit der „Köln“ wurde am 21. April bei Blohm+Voss in Hamburg die erste von insgesamt fünf neuen Korvetten der Serie 130 für die Deutsche Marine feierlich getauft. Fünf Korvetten befinden sich bereits im Einsatz.

Parallel zur Taufe erfolgen am Wolgaster Naval Vessels Lürssen-Standort, der Peene-Werft, die Fertigung des letzten Hinterschiffes und auf der Kieler Werft der German Naval Yards die Fertigung des letzten Vorschiffes. Vor- und Hinterschiff werden anschließend zum Zusammenschluss nach Hamburg verholt.

Die Boote 6, 7 und 8 befinden sich aktuell in unterschiedlichen Stadien der Endausrüstung, das Boot 9 noch in der Fertigungsphase. Boot 10 wurde Anfang des Jahres auf Kiel gelegt. Ein Schleppverband mit Korvettenteilen verließ am Montagmittag die Peene-Werft Richtung Hamburg.

Von Tilo Wallrodt