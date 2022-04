Wolgast soll noch bunter werden. Deshalb werden am Sonnabend, den 2. April neue Insektenblühwiesen angelegt. Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, die Sämereien in die Erde zu bringen.

Ein Hingucker in jeder Beziehung war im vergangenen Jahr die üppig blühende Blumenwiese an der Ecke Baustraße/Breite Straße. In diesem Jahr soll es weitere dieser Hingucker geben. Quelle: Tilo Wallrodt