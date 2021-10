Wolgast

Der Bauausschuss in Wolgast befasste sich am Donnerstagabend mit Plänen für ein neues Wohngebiet im Ortsteil Mahlzow südlich der Bundesstraße 111. Am Ende empfahl das Gremium per Beschluss einstimmig der Stadtvertretung, den Grundsatzbeschluss zur Aufstellung eines Bebauungsplanes zu fassen.

Die Ingenieur Bauplan Usedom UG, vertreten durch Karsten Albrecht, trägt sich mit der Absicht, eine 4,4 Hektar große Fläche südwestlich des Storchenweges zu überplanen. Auf dem betreffenden Areal, das seit vielen Jahren landwirtschaftlich genutzt wird, befinden sich Stallanlagen, Lagerhallen und -flächen sowie ein Wohnhaus des Betriebsinhabers. Mittelfristig, so heißt es, sollen der Betrieb aufgegeben und die Flächen und Gebäude einer sinnvollen gewerblichen Nachnutzung zugeführt werden.

Einfamilien-, Reihen- und Mehrfamilienhäuser

Hierzu ist vorgesehen, das 4,4 Hektar große Areal in zwei Teilflächen zu gliedern. Auf dem nördlichen, etwa 1,9 Hektar großen Teilgebiet sollen circa 50 Wohneinheiten in Form von Einfamilien- und Reihenhäusern sowie zweigeschossigen Mehrfamilienhäusern überwiegend zum dauerhaften Wohnen entstehen. Die auf der südlichen Teilfläche, die rund 2,3 Hektar misst, bestehenden Gebäude sollen umgenutzt und gegebenenfalls erweitert werden und unwesentlich störenden Gewerbe- und Handwerksbetrieben als Domizil oder als Winterlager für zum Beispiel Boote und Caravans dienen.

Im Ausschuss stieß die Entwurfsplanung auf Zustimmung. „Wir brauchen solche zusätzlichen Wohneinheiten für Wolgast und dieser Standort ist dafür geeignet“, erklärte Marko Friszewski (AfD). Arne Koplin (Kompetenz für Wolgast) sprach sich ebenfalls für den Standort aus, da sich „in der Nähe ja auch schon Wohnbebauung befindet“.

Erweiterung des B-Plans 35 wurde abgelehnt

Auf der Tagesordnung stand überdies ein Beschluss zur Erweiterung des Geltungsbereichs des Bebauungsplans Nr. 35 „Wohngebiet südlich der Mahlzower Straße“. Dieser wurde mehrheitlich abgelehnt, da im Bauausschuss die Kritik an einer Verdichtung der vorgesehenen Häuser überwog. „Dieser Bereich von Mahlzow zeichnet sich durch einen dörflichen Charakter aus“, sagte Christoph Wendtland (SPD/Grüne/Einzelbewerber). Dieses besondere Wohnflair könnte zerstört werden.

Das Vorhaben des Projektentwicklers, der DS Kommerz GmbH mit Sitz in Dresden, sah östlich der Straße Am Peeneufer ursprünglich die Errichtung von sechs Doppelhäusern mit jeweils zwei Vollgeschossen (Erdgeschoss und Dachgeschoss) vor. Der Wohnpark „Schwedenschanze an der Peene“ erntete von Anliegern ohnehin schon mehrfach Kritik. Die 36 Unterzeichner einer im Sommer 2020 an die Stadtvertretung gerichteten Petition wiesen auf die schützenswerte Natur im betreffenden ufernahen Bereich am Peenestrom hin. Auch das zu erwartende wachsende Verkehrsaufkommen und die damit verbundene Lärmbelästigung seien problematisch. Die Zufahrtsstraße verfügt über keinen Gehweg.

Vizebürgermeisterin Ulrike Knoll erinnerte während der Diskussion an den Bürgerprotest. „Für den dörflichen Charakter dieses Ortsteils“, so verdeutlichte sie, „wäre eine weitere Verdichtung der Bebauung zu viel. Es ist zu erwarten, dass dies bei den Anliegern auf weiteren Widerstand stoßen würde.“

Von Tom Schröter