Wolgast: Polizei gewährt Blick in venezianischen Spiegel

Wolgast

Wie sieht es in einer Gewahrsamszelle aus? Wie werden Fingerabdrücke gesichert und welche Besonderheiten birgt das Innere eines Streifenwagens? Solche und ähnliche Fragen wurden am Sonnabend in Wolgast aus berufenem Mund beantwortet. Am Tag der offenen Tür des Polizeireviers herrschte ein reges Kommen und Gehen. Hunderte Neugierige ließen sich von den Beamten der Schutz-, der Kriminal- und der Wasserschutzpolizei durch das moderne Dienstgebäude an der Chausseestraße führen oder ließen sich die Technik erläutern, die den Einsatzkräften im Arbeitsalltag zur Verfügung steht.

Polizeihauptkommissar Mathias Lippold gewährte den Besuchern gruppenweise einen Blick in die vier Einzelzellen und die Sammelzelle, in die bis zu 30 Personen gesperrt werden können. „Für Deliquenten, die ein gesundheitliches Problem haben, gibt es für Untersuchungen ein separates Arztzimmer“, so der Beamte. Neugierige Blicke richteten sich auch auf das Gerät für die Atemalkoholkontrolle, wobei offenbar nicht allen Besuchern klar war, dass, wer Alkohol trinkt und danach Auto fährt, schon ab 0,3 Promille die Fahrerlaubnis riskiert, wenn er einen Unfall baut.

Auf dem Hof des Polizeireviers in Wolgast waren auch unterschiedliche Polizeifahrzeuge zur Besichtigung ausgestellt. Viele Gäste warfen einen Blick in die blauen Karossen. Quelle: Tom Schröter

Der Polizeihauptkommissar demonstrierte auch, wie man sich in der Polizeiwache am Eingang zur Dienststelle korrekt bemerkbar macht. Als neueste Errungenschaft präsentierte er den Besuchern einen erst vor wenigen Tagen eröffneten Sportraum, in dem die Beamten an verschiedenen Geräten ihre Fitness trainieren können.

Auf dem Hof waren verschiedene Fahrzeugtechnik ausgestellt – auch der allseits gefürchtete Videowagen und die dazugehörigen Blitzer zur Überführung von Temposündern konnten ausgiebig besichtigt werden. Einsatzkräfte des hiesigen Technischen Hilfswerkes und der Feuerwehr sowie Mitstreiter der Verkehrswacht Usedom-Peene bereicherten mit ihrer Spezialtechnik bzw. einem Fahrradparcours den Aktionstag.

Wie schon am Tag der offenen Tür der Polizei in Heringsdorf, ließen sich auch in Wolgast viele Besucher das Fahrrad kostenlos codieren. Quelle: Tom Schröter

Regelrechten Andrang verzeichnete die Fahrradcodierungsstation. Etliche Besucher nutzten die Gelegenheit und ließen ihre Zweiräder kostenlos mit einer Registratur versehen. Damit machen sie Fahrraddieben das Leben schwer. Denn ohne Eigentumsnachweis kommen diese mit dem zweirädrigen Diebesgut nicht weit, da die Codierung sofort anzeigt, wer der eigentliche Eigentümer des geklauten Rads ist.

Von Tom Schröter