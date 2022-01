Wolgast: Polizei gibt Kita-Kindern Tipps für sicheren Schulweg

Wolgast

Der Zeitpunkt war gut gewählt: Im Januar ist es morgens dunkel und grau draußen – ebenso wie im Herbst, wenn die jetzigen Vorschulkinder als frischgebackene Abc-Schützen täglich in aller Frühe zur Schule müssen. Die Großen der Wolgaster ILL-Kita Larus ridibundus übten am Dienstagmorgen mit den Polizeihauptkommissaren Mario Tschirn und Silvio Gückstock schon mal das sichere Verhalten im Straßenverkehr, damit die Knirpse ihren Schulanfang möglichst sicher meistern werden.

Bei einer gemeinsamen Verkehrskontrolle an der Hufelandstraße überprüften die Beamten, ob an den gestoppten Fahrzeugen das Licht korrekt funktionierte. In den meisten Fällen war alles in Ordnung, so dass die Kinder ihre grüne Kelle mit dem lachenden Smiley zückten und betreffende Fahrzeugführer mit einer selbst gebauten Medaille belohnten. In einem Fall jedoch war an einem Auto das rechte Abblendlicht defekt. Hier sah der Fahrer folgerichtig die mit einem traurigen Gesicht bemalte rote Seite der Kelle und erhielt von den Uniformierten obendrein den Bescheid über ein Verwarngeld.

Die Kita-Kinder hatten vor dem Besuch der Polizei spezielle Anhaltekellen gebastelt, die sie am Morgen während der Verkehrskontrolle zum Einsatz brachten. Quelle: Tom Schröter

In der warmen Kita erhielten die Mädchen und Jungen dann wichtige Tipps für das Verhalten auf ihrem künftigen Schulweg. Die Polizisten zeigten ihnen, über welche Lampen ein Fahrrad verfügen muss, dass Leuchtstreifen an Jacke und Hose wichtig sind und rieten ihnen, mit den Eltern den Schulweg ruhig ein paarmal gemeinsam abzulaufen bzw. abzufahren.

„Wir haben grundsätzlich etwas gegen einen Hol- und Bringedienst der Eltern für die Kinder“, erklärte Mario Tschirn. „Aber bei kurzen Wegen zur Schule ist es besser, wenn die Kinder allein ihre Erfahrungen sammeln. Diese bekommt man eben erst, wenn man eigenständig etwas macht.“ Sein Kollege Silvio Gückstock rät den Eltern, ihren Nachwuchs rechtzeitig mit dem Schulweg vertraut zu machen. „Außerdem sollte man mit den Kindern ausgiebig das Fahrradfahren üben und Bremsen und Licht überprüfen, damit auf dem Weg zur Schule dann auch alles klappt.“

Von Tom Schröter