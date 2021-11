Wolgast

Was hat das denn zu bedeuten, fragen sich viele Wolgaster, wenn sie auf das eingerüstete Polizeigebäude an der B 111 in der Chausseestraße/Ecke Hufelandstraße blicken. Seit vergangener Woche steht die Rüstung. Wie das Staatliche Bau- und Liegenschaftsamt Greifswald, das den Auftrag ausgelöst hat, auf Nachfrage der OZ mitteilt, müssen am Gebäude Verschönerungsarbeiten vorgenommen werden. Das Haus, das nunmehr neun Jahren steht – Übergabe war Ende 2012 – zeigt im Putz Risse. Sie befinden sich an der Verbindung zu den Fensterbändern aus Metall.

Die Kosten für die erforderlichen Reparaturarbeiten belaufen sich auf 25 000 Euro, erklärt Stephan Aufdermauer, Leiter des Staatlichen Bau und Liegenschaftsamtes Greifswald und seien damit im niedrigen Bereich. „Das Haus hat ansonsten eine sehr gute Qualität, es gab bisher keine Beanstandungen“, betont er.

Die Reparaturen am Putz werden durch einheimische Firmen ausgeführt und sollen bis Weihnachten abgeschlossen sein. „Wir hoffen deshalb, dass es noch keinen Wintereinbruch gibt und bis zum Ende der Arbeiten wenigstens um die fünf Grad herrschen“, so Aufdermauer.

Von Cornelia Meerkatz