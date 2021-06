Wolgast

Das hätte gewaltig in die Tiefe gehen können: Ein Porschefahrer aus Brandenburg meinte, am zurückliegenden Sonntag während des 17.45 Uhr-Brückenzuges der Peenebrücke in Wolgast unbedingt noch aufs Festland kommen zu müssen. Der Mann ignorierte nicht nur die rote Ampel und das laute Klingelzeichen, die zusammen den Beginn des Brückenzuges ankündigen.

Er umfuhr auch noch die sich bereits schließenden Halbschranken auf der Inselseite und gab ordentlich Gas, um vor der wenige Sekunden später sich öffnenden Brücke das Festland zu erreichen.

Riskante Manöver nehmen zu

Allerdings musste er trotzdem scharf abbremsen, weil auch auf der Schlossinselseite von Wolgast die Schranken bereits geschlossen waren. So öffnete sich kurz hinter dem Porsche das Blaue Wunder und Schiffe passierten die Fahrrinne. Bis sich die Brückenschranken wieder öffneten und der Fahrer samt Begleitung kreidebleich davonfuhren, wurden sie Dutzende Male von anderen wartenden Verkehrsteilnehmern fotografiert und gefilmt.

Wie von der Straßenbauverwaltung zu erfahren war, nehmen solche riskanten Manöver jetzt angesichts der volleren Straßen auf der B 111 an der Peenebrücke wieder zu. Fast täglich meinen sowohl Urlauber als auch Einheimische, trotz roter Ampel fix noch über die Brücke kommen zu können.

Von Cornelia Meerkatz