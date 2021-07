Wolgast: Radfahrerin (85) verletzt sich bei Unfall mit Auto – Fahrer flüchtet

Wolgast

Eine Fahrradfahrerin (85) wurde am Freitagabend gegen 18.30 Uhr in Wolgast bei einem Unfall mit einem Auto leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall in der Ostrowiskistraße. Die Frau befuhr diese vom Kleeblattcenter aus in Richtung Baustraße und wurde dabei von einem Auto angefahren. Der Fahrer ist den Beamten zufolge bislang unbekannt.

Die 85-Jährige stürzte bei dem Unfall – und zog sich Schürfwunden am Kopf und dem rechten Knie zu. Der Fahrer des Autos stieg nach Angaben der Beamten aus, erkundigte sich kurz nach dem Wohlergehen der Radfahrerin, verließ den Unfallort dann aber in unbekannte Richtung.

Zwei unbekannte Ersthelfer betreuten die Frau und brachten sie nach Hause. Auch das Fahrrad der Dame haben sie gesichert und zu ihrer Wohnschrift gebracht. Es entstand geringer Sachschaden.

Polizei sucht nun Zeugen – und Ersthelfer

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, vor allem die Ersthelfer und den unbekannten Autofahrer, sich im Polizeirevier Wolgast zu melden. Hinweise nimmt diese unter der Telefonnummer 03836/252 224 entgegen. Wer etwas gesehen hat, kann sich aber auch bei jeder anderen Polizeidienststelle melden oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de Angaben machen.

Von OZ