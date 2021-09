Wolgast

Es war vor rund zwei Jahren, als sich Christian und Susanne Hampe erstmals mit dem Gedanken anfreundeten, in der Wolgaster Altstadt ein gewichtiges Sanierungsprojekt zu stemmen. „Wir tranken damals im Café Biedenweg einen Kaffee und sahen dabei gegenüber auf das Eckhaus an der Steinstraße, das leer stand“, berichtet Christian Hampe. „Wir fanden das Objekt interessant und dachten, wir könnten ja wenigstens mal reingucken.“

Das Baugerüst soll noch 2021 fallen

Während der folgenden Stippvisite verguckte sich das Ehepaar aus Schöneiche bei Berlin in das historische Doppelhaus und entschied, der alten Bausubstanz wieder neues Leben einzuhauchen. Schon bald nach dem Kauf der Immobilie von der Stadt im Februar dieses Jahres wurde das markante Ensemble in ein Baugerüst gehüllt, das nach dem Willen des Bauherrn in absehbarer Zeit schon wieder fallen soll. Denn: „Die Fassade soll in diesem Jahr restauriert und einige Fenster ausgewechselt werden. Dann kann das Gerüst weg“, so Christian Hampe.

Mitarbeiter der Firma Marco Steingens Dach- und Fassadensanierung aus Murchin kommen mit ihrer Arbeit zügig voran. Quelle: Tom Schröter

In den beiden Häusern haben es dem Paar besonders die historischen Details angetan, welche die vergangenen Jahrzehnte bzw. Jahrhunderte überdauert haben. Die alte Eingangstür zum Beispiel und deren fragiles Oberlicht arbeitet der Bauherr derzeit eigenhändig mit großer Sorgfalt wieder auf. Etliche unterschiedliche Geschäftsinhaber gingen hier schon ein und aus. Zwischen 1890 und 1945 versorgten im Haus Nr. 1 nacheinander ein Kürschner, ein Buchbinder, ein Modewarenhändler und ein Uhrmacher ihre jeweilige Kundschaft und zu DDR-Zeiten beherbergte das Ladenlokal unter anderem einen Kunstgewerbeladen. Ein Blumenhändler war nach der Wende der letzte Nutzer.

„Das Neue hat nicht solchen Charme“

Das mit einigem Aufwand getischlerte offenbar noch originalgetreue Treppenhaus soll ebenfalls wiederhergerichtet werden. „Überhaupt wollen wir das Meiste erhalten, weil die Sachen einfach zum Haus gehören“, betont Christian Hampe. Dies sei zwar nicht immer einfach und auch teuer. „Aber das Neue hat nicht solchen Charme wie das Alte“, meint der 62-Jährige, der bei den Arbeiten auf teils skurrile, teils rätselhafte Details gestoßen ist. So fand er zum Beispiel einen Pistolenlauf aus grauer Vorzeit, eine große mit floralen Motiven bemalte Deckenplatte und eine auf dem Dachboden verbaute Schranktür, die mit russischer Schrift versehen ist. Auch die Umlaufwelle eines mechanischen Lastenaufzugs unter dem Dach hat die Zeiten überdauert. Unter dem Eckhaus befindet sich ein mittelalterlicher mit Feldsteinen verkleideter Gewölbekeller, der zum Glück trocken ist.

Die Sanierungsarbeiten für den Komplex Steinstraße 1/1a werden voraussichtlich noch etwa zwei Jahre in Anspruch nehmen. Quelle: Tom Schröter

Ansonsten bergen die Häuser, die irgendwann einmal baulich miteinander verbunden wurden, auch viel Unrat und marode Bauteile. Das Dach war zum Teil undicht, mehrere Balkenköpfe des Fachwerks sind verfault und müssen ausgetauscht werden. Die alten Versorgungsleitungen sind zum Teil schon erneuert und auch die Dachdecker kommen zügig voran. Trotzdem: „Für die Arbeiten im Inneren“, so schätzt Hampe, „brauchen wir bestimmt noch zwei Jahre. Aber das ist nicht schlimm. Da bekommt man wenigstens wieder etwas Bewegung.“

Diese historische Aufnahme zeigt die Wohn- und Geschäftshäuser in der Steinstraße 1 und 1a etwa im Jahr 1925. Quelle: Archiv Tom Schröter

Viel Arbeit will Christian Hampe, der seit 2001 in Trassenheide einen Bungalow sein Eigen nennt und dort regelmäßig mit seiner Frau den Urlaub verlebt, in Eigenleistung erbringen. Somit, so hofft er, kann er die Investitionskosten trotz des immensen Aufwands auf unter 500 000 Euro drücken. Drei Wohnungen im Haus sollen später vermietet und für die beiden Läden geeignete Mieter gefunden werden. Hampe ist Inhaber eines Metallverarbeitungsbetriebes mit rund zehn Mitarbeitern, der seit 1991 als Zulieferer für Industrie und Handwerk tätig ist. Während er sich an der Wolgaster Steinstraße dem betagten Häuserpaar widmet, kümmert sich derweil der Sohn um das Unternehmen.

Von Tom Schröter