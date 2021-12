Wolgast: Regionalladen im Postel verlost Pommern-Schatzkisten

Wolgast

Am 24. Dezember schließt der Regionalladen im Wolgaster Postel nach einmonatiger Testphase einstweilen seine Pforten. Am 10. April 2022 soll dann die erste offizielle Verkaufssaison beginnen – zünftig mit Pauken und Trompeten.

Das Ende der Probephase verknüpfte das Team des Vereins Pommernarche um Friz Fischer mit einer Gewinnspiel-Ziehung, bei der in dieser Woche vier Pommern-Geschenkkisten verlost wurden.

Zu den Preisträgern gehören Antonia Kutter (20), Azubi in Elternzeit aus Neubrandenburg, und Nico Keulig (37) aus Waschow, der im Gut Thurbruch auf Usedom arbeitet. Sie nahmen jeweils eine Pommern-Schatzkiste in Empfang – „eine Beziehungskiste zwischen allen Erzeugern aus der vorpommerschen Region, die sich an unserem Projekt beteiligen“, wie Friz Fischer erklärte. Die urige Schatzkiste birgt unter anderem Pommernsenf aus der Inselmühle Usedom, Wildschweinsalami von Küstenwild sowie Pflaumenmus aus dem Brombeerhaus in Uselitz auf Rügen.

Der Regionalladen in der alten Postzentrale am Platz der Jugend zog in den vergangenen Wochen viele Neugierige an. Die Mitstreiter hatten bisweilen Mühe, die Regale aufzufüllen. Die Verkaufsautomaten auf dem Postel-Hof sind übrigens auch während der Winterpause in Betrieb und werden ab Anfang Januar wieder unter anderem mit Eiern, Wurst und Käse bestückt – alles aus vorpommerschen Gefilden.

Von Tom Schröter