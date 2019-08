Wolgast

Am späten Nachmittag landete auf der Chausseestraße in Wolgast der Rettungshubschrauber „Christoph 47“. Wie Landkreissprecher Achim Froitzheim mitteilt, gab es in einem in der Nähe befindlichen Supermarkt eine bewusstlose Person, die dringend medizinische Hilfe benötigt. Aufgrund des Platzes war es nur möglich, auf der Kreuzung zu landen.

Von Tilo Wallrodt