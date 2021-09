Wolgast

Toralf und Cornelia Lada sind froh, denn die nächste Etappe ihres ehrgeizigen Bauvorhabens in der Langen Straße, Ecke Kirchplatz in Wolgast ist erreicht. Seit Freitagnachmittag gegen 13.30 Uhr thront über dem Gebäudekomplex die Richtkrone – ein guter Grund, um mit auf der Baustelle Beschäftigten, Nachbarn und Freunden auf das ehrgeizige Projekt anzustoßen.

Eigentlich sollte bereits im September 2021 Einweihung gefeiert werden, doch unvorhergesehene Schwierigkeiten verzögerten den Baufortschritt. Anders als zunächst angenommen, konnte laut Ansicht der Beteiligten nur ein vergleichsweise geringer Teil der alten Substanz des traditionsreichen Wohn- und Geschäftshauses bewahrt werden. Lediglich das Fundament, ein Teil des Innenhofes und Fragmente der zur Langen Straße gerichteten Fassade blieben erhalten, so dass aus dem anfänglichen Sanierungs- faktisch ein Neubauvorhaben wurde.

Komplizierte Arbeiten am Dachstuhl

Trotzdem erforderte zum Beispiel das Aufrichten des Dachstuhls eine Menge Geschick und Erfahrung. „Fast jeder Sparren musste gemäß den Gegebenheiten extra ausgerichtet werden“, berichtet Zimmermann Daniel Klöpfer aus Zinnowitz. „Teilweise mussten wir wieder so arbeiten wie unsere Altvorderen und die Balken per Seil in die korrekte Lage bringen.“

„Demnächst sollen die Fenster montiert und das Dach gedeckt werden“, verkündete Toralf Lada. Auch die alte Bekrönung des Eckturmes soll wieder an ihren angestammten Platz zurückkehren. Während der Bauarbeiten sei überdies, außer einem Englisch-Übungsheft von Karl Krüger aus dem Jahr 1901, ein antiker Türknauf mit Löwenkopf und dazugehöriger Rosette gefunden worden, der auch im neuen Haus wieder Verwendung finden solle.

Acht Wohnungen und zwei Läden entstehen

Das Ehepaar Lada, das etwa zwei Millionen Euro investiert, rechnet nunmehr im März bzw. April kommenden Jahres mit der Fertigstellung. Von den acht Wohnungen, die in dem Objekt entstehen, seien fünf bereits vergeben. „Die großen Wohnungen waren als erstes weg; jetzt suchen wir noch Interessenten für drei kleinere Wohnungen“, so Cornelia Lada. Für die Nutzung der beiden im Erdgeschoss entstehenden Ladenlokale gebe es zwar Ideen, konkrete Mieter seien bisher jedoch noch nicht gefunden.

Von Tom Schröter