Wolgast

Seit Donnerstag thront die Richtkrone über der derzeit größten Baustelle in der Wolgaster Innenstadt. Der Rohbau für das neue 4,5 Millionen Euro teure Wohn- und Geschäftshaus „Peenestrom“ in der Steinstraße 15 ist fertiggestellt. Zimmermann Norbert Glöden von der Ducherower Holzbau Holl GmbH verkündete den Richtspruch und prostete den Anwesenden gleich viermal zu – jeweils mit Kräuterlikör.

WoWi-Geschäftsführer Jan Koplin seinerseits dankte den Bauleuten. „Nun folgen die Dacheindeckung, der Einbau der Fenster und die Ausbaugewerke“, erklärte er. Der große Baukran werde in einigen Wochen abgebaut. Mit der Fertigstellung des Gesamtobjekts sei im Sommer 2021 zu rechnen. „Wir wollen von unten nach oben bauen“, sagte Koplin. „Schon im Mai 2021 werden die Gewerbeeinheiten im Erdgeschoss bezogen. Die Mieterschaft zieht dann Ende Juli/Anfang August ein.“

Ehepaar gratuliert mit Brot und Salz

Zu den künftigen Mietern des modernen Neubaus gehören auch Walter und Sabine Schumacher, die zurzeit noch in ihrem Haus in der nahen Kurzen Straße wohnen. Ganz traditionell – mit Brot und Salz – und einem historischen Bild von der Steinstraße gratulierte das Ehepaar der WoWi zum Richtfest, das coronabedingt nur im kleinen Rahmen gefeiert wurde. „Wir ziehen aus Altersgründen ins neue Haus. Wir wollen weiter selbstständig sein und im Zentrum von Wolgast wohnen bleiben“, erklärte Sabine Schumacher.

Das neue Wohn- und Geschäftshaus, für das am 27. September 2019 der Grundstein gelegt wurde, wird über zwölf barrierefreie Wohneinheiten mit Balkon beziehungsweise Loggia oder Terrasse, einen zentralen Fahrstuhl und die erste Tiefgarage der Stadt verfügen, in der sich 15 Autostellplätze befinden. Für die Gewerbeflächen wurden bereits Mietverträge abgeschlossen. Links soll ein Orthopädie-Geschäft und rechts das Büro der Energie Vorpommern GmbH einziehen.

39 Jahre nach dem verheerenden Brand des Hotels „Deutsches Haus“ in Wolgast wurde die Lücke in der Steinstraße 15 wieder geschlossen. Im Sommer 2021 soll das Wohn- und Geschäftshaus fertig sein. Quelle: Tilo Wallrodt

„Mit dem neuen Gebäude schließen wir die letzte große Baulücke im Stadtkern“, verkündete Bürgermeister Stefan Weigler (parteilos). „Die späteren Mieter sollen für eine Belebung der Innenstadt sorgen.“ Dies gelte auch für das Wohn- und Geschäftshaus Lange Straße 10, das aktuell im Auftrag der Familie Lada teils rekonstruiert, teils neu gebaut wird: „Damit wird sich das Gesicht der Stadt zum Positiven wenden.“

Aktuell fehlen 260 barrierefreie Wohnungen

Unterdessen plant die WoWi GmbH bereits weitere umfangreiche Investitionen in Wolgast. „35,6 Prozent unserer Mieter sind über 65 Jahre alt“, berichtet Geschäftsführer Koplin. „Darauf müssen wir reagieren, sonst ziehen die älteren Mieter in andere Wohnungen um oder gehen ins Heim.“

Geplant sei daher ab dem kommenden Jahr, in 260 Wohnungen des Altbestandes weitgehende Barrierefreiheit herzustellen. Wie bereits in der Thälmannstraße 7–8 geschehen, sollen weitere Wohnungen im Viertel Wolgast-Süd gemäß den Bedürfnissen älterer Mieter hergerichtet werden – unter anderem mit Fahrstuhl, barrierefreien Bädern, einem Verzicht auf Türschwellen und großen Türöffnungen. Die Wohnungen in der Breitscheidstraße 7–8 und 9–10 sollen zudem Balkone erhalten. „Die Maßnahmen erstrecken sich auch auf Wolgast-Nord. Hier wollen wir Wohnungen zum Beispiel in der Diesterwegstraße und in der Dr.-Theodor-Neubauer-Straße umbauen“, so Koplin.

Der finanzielle Aufwand sei immens. Der WoWi-Chef rechnet mit Kosten von 600 bis 700 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche. Die WoWi könne das Vorhaben jedoch durch die Aufnahme neuer Darlehen stemmen, da in den vergangenen Jahren einerseits die Entschuldung und andererseits die Erhöhung der Eigenkapitalquote vorangetrieben worden sei; letztere habe sich seit 2003 von 13,67 auf nunmehr 36,2 Prozent erhöht.

Von Tom Schröter