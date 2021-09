Wolgast

Für einiges Aufsehen sorgen derzeit ungewöhnliche Aktivitäten unweit der Bundesstraße 111 an der Ziese vor Wolgast. Am Mittwoch wurde damit begonnen, auf einer Wiese neben dem vorhandenen Regenrückhaltebecken kissenartige, jeweils etwa 60 Meter lange Gebilde zu befüllen, die wie riesige Wasserbetten anmuten.

Auftraggeber der hier tätigen Spezialfirma ist der Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Festland-Wolgast. „Das Regenrückhaltebecken, das Mitte der 1990er-Jahre gebaut wurde, wird jetzt erstmals entschlammt“, berichtet Thomas Wittmann, der im Verband für den Abwasserbereich zuständig ist. Im Verlauf der Jahre seien etliche Kubikmeter Kies, Boden, Laub usw. in das Becken gespült worden, in dem das im Wolgaster Gewerbegebiet Am Fuchsberg anfallende Niederschlagswasser aufgefangen wird.

Auf dem Regenrückhaltebecken manövriert ein Boot, von dem aus das Wasser-Schlamm-Gemisch gleichmäßig abgepumpt wird. Quelle: Tilo Wallrodt

Bevor die Beräumung des Beckens ausgeschrieben worden sei, habe man den Schlammspiegel vermessen und die Zusammensetzung des Materials ermitteln lassen. Im Ergebnis, so Wittmann, sei festgestellt worden, dass die Ablagerungen deponierfähig seien. Etwa 1500 Kubikmeter Schlamm seien insgesamt zu entsorgen. Von einem Boot aus, das ein Mitarbeiter steuert, gelangt das abgesaugte Wasser-Schlamm-Gemisch über eine Leitung in die eingangs erwähnten, großflächigen Entwässerungsschläuche, die sich bis zu zwei Meter Höhe dehnen können. Die Außenhaut der Auffangbehälter ist wasserdurchlässig, so dass die Flüssigkeit ablaufen kann, während die Feststoffe zurückgehalten werden.

Christian Zschiesche (links) und Thomas Wittmann vom Zweckverband Festland-Wolgast vor dem Regenrückhaltebecken, das derzeit von Schlamm befreit wird. Quelle: Tom Schröter

„Der Schlamm bleibt mehrere Wochen vor Ort, wird hier trocknen und später mit Transportern abgefahren“, erläutert Wittmann. Die Entsorgungsaktion, so teilte der Technische Verbandsgeschäftsführer Christian Zschiesche mit, dauere bis zu zweieinhalb Wochen und koste insgesamt knapp 200 000 Euro.

Das Regenrückhaltebecken wird benötigt, um insbesondere bei Starkregen die im Gewerbegebiet Am Fuchsberg anfallenden Niederschläge zu reinigen und zu entspannen, bevor sie in die Ziese abgeleitet werden. „Ohne das Becken würde die Ziese durch die Einleitung der Niederschläge versanden und die Uferböschung bei starkem Regen weggespült“, so Wittmann.

Von Tom Schröter