Wolgast

Die Idee kam an: Die alte, verwaiste Bärenburg im Wolgaster Tierpark, die seit Jahren ein Schattendasein führt, stand am Samstagabend als Konzertbühne wieder im Mittelpunkt des Geschehens. Wo früher der Bär Hannes, alias Hanna, jahrein jahraus über die Betonstufen trottete, zumeist vom Publikum bedauert, zogen nun für zwei Stunden die Musiker des Neubrandenburger Ensembles „Amici Allegri“ ein.

„Vielleicht war die Anlage von vornherein besser für Menschen geeignet als für Tiere“, erklärte eingangs Tierparkleiter Mirko Daus und verwies auf die Enge des mit ungezählten Stahlspitzen bewehrten Refugiums. Die gut 60 Zuhörer jedenfalls genossen den Abend im Dom der hoch aufragenden Bäume, in dem Klassik von Händel, Vivaldi und Mozart sowie Kaffeehausstücke aus den 1920-er Jahren und – im zweiten Teil – bekannte Filmmelodien erklangen.

Klassische Stücke, Kaffeehaus-Musik und Filmmusiken waren am Samstagabend im Wolgaster Tierpark zu hören. Quelle: Tom Schröter

Für Begeisterung sorgten Ohrwürmer aus der „Fluch der Karibik“, „ James Bond“ und von der „Olsenbande“. Und dass sogar „Der rosarote Panther“ melodisch die Stufenmauer der Bärenburg erklomm, passte perfekt zu dem ungewöhnlichen Auftrittsort.

„Ich denke, der Auftakt unserer Veranstaltungsreihe ist gelungen“, meinte ein zufriedener Andreas Pantermehl, Vorsitzender des Tierparkvereins. „Weitere kulturelle Abende sollen folgen. Vielleicht können hier auch Lesungen stattfinden. Oder vielleicht“, so schmunzelte der Wolgaster, „entdeckt uns ja sogar das Usedomer Musikfestival als Auftrittsort.“

Ein großes Lob haben sich, neben den Musikern aus der Vier-Tore-Stadt, auch die Mitarbeiter des Tierparks verdient, die für das Catering sorgten und mit Soljanka, Brotaufstrichen und Boulettchen ebenfalls den Nerv der Besucher trafen. An das zweistündige Konzerterlebnis schloss sich eine Abendsafari an. Plaudernd durchstreiften nun zwei Gästegruppen im Dämmerlicht den immer finster werdenden Park, in dem es jetzt ganz ganz still war. Nur die Braunen Makis ließen hin und wieder einen ihrer Urwaldlaute hören.

Von Tom Schröter