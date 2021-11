Wolgast

Etwa 400 Menschen versammelten sich am frühen Mittwochabend auf dem Platz der Jugend und dem angrenzenden Parkplatz, um ihren Unmut über die in ihren Augen bevorstehende Impfpflicht kundzutun.

Angemeldet worden war allerdings nach Aussage des Landkreises Vorpommern-Greifswald als Versammlungsbehörde lediglich eine Mahnwache von zehn Personen „gegen unverhältnismäßige Corona-Maßnahmen“, so wie in den Wochen zuvor. Der Termin am Mittwoch war diesmal aber in den sozialen Medien vielfach geteilt und weiterverbreitet worden, aber unter dem Motto „Demo gegen die Impfpflicht“. Daraufhin waren auch von der Insel Usedom aus zahlreichen Orten – von Peenemünde bis Heringsdorf – dutzende Teilnehmer vor Ort, darunter zahlreiche Mütter mit ihren Kindern.

Die Menschen starteten dann einen friedlichen Marsch durch Wolgast. Dieser führte zunächst über die Chausseestraße (B 111). Dann bogen die Teilnehmer am Polizeigebäude in die Hufelandstraße ein und liefen weiter durch die Diesterwegstraße und die Robert-Koch-Straße in die Baustraße. Von dort ging es über die Breite Straße zurück zum Platz der Jugend. Die Demo wurde angeführt von Trägern eines Banners. Auf diesem Banner ging es allerdings in keiner Weise um einen Protest gegen eine Impfpflicht, vielmehr wurde darauf die Existenz der Corona-Pandemie geleugnet.

Bereitschaftspolizisten hinzugeholt

Die Polizei hatte zunächst nur einige wenige Beamte im Einsatz, verstärkte aber zur Absicherung der Menschenansammlung die Zahl ihrer Einsatzkräfte. Wie die Einsatzleitstelle in Neubrandenburg am Mittwochabend mitteilte, seien Polizisten aus nahe liegenden Revieren, aber auch Kräfte der Bereitschaftspolizei nach Wolgast geholt worden. Nach gut einer Stunde, kurz nach 18.30 Uhr, war die Demo beendet und löste sich auf.

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald teilte am Donnerstag mit, dass geprüft werde, ob ein Verstoß gegen das Versammlungsgesetz vorliege. Außerdem wird er als zuständige Genehmigungsbehörde künftig Versammlungen, die unter Pandemie-Bedingungen problematisch werden könnten, entsprechend beauflagen. „Unter anderem erfolgt dann eine Auflage zum verpflichtenden Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung unabhängig vom Impfstatus“, sagt Kreissprecher Achim Froitzheim. Rechtsgrundlage dafür ist die Corona-Landesverordnung.

Von Cornelia Meerkatz