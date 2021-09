Wolgast: Runge-Schüler erhalten Crashkurs fürs Leben

Wolgast

Wer das Gymnasium erfolgreich abschließt, hat in der Regel eine gute Bildung genossen, kann Gedichte analysieren, kennt sich mit Differenzial- und Integralrechnung aus. Aber von bestimmten Themen, die nach der Schulzeit das Leben mitbestimmen, hat der Abiturient zumeist keine Ahnung. Dies betrifft etwa Grundlagenwissen rund um die erste eigene Wohnung, die Themen Steuern, Lohnsteuerjahreserklärung und Finanzen oder den Bereich Versicherungen.

Das Runge-Gymnasium in Wolgast will seine Abschlussjahrgänge am 30. September im Rahmen eines speziellen Projekttages für den Nachschulalltag fit machen und Alltagskompetenzen vermitteln, die sie für ein eigenständiges Leben brauchen. Steffen Verclas, seit Oktober vorigen Jahres der für die 400 Runge-Gymnasiasten zuständige Schulsozialarbeiter, hatte die Idee, das sogenannte Zukunftstag-Team nach Wolgast zu holen.

Projekttag in vier Workshops untergliedert

„In unsere zwölften Klassen gehen 60 Schülerinnen und Schüler. Viele Jugendliche setzen sich zurzeit mit der Umweltproblematik auseinander, aber es gibt jetzt auch andere wichtige Themen, wie zum Beispiel der Abschluss einer Krankenversicherung oder die Frage, wer später ihre Rente zahlen wird“, verdeutlicht Steffen Verclas.

Ziel des Zukunftstages Der Zukunftstag ist ein ehrenamtliches Projekt. Die anfallenden Kosten finanzieren sich aus Mitteln des hessischen Kultusministeriums, Stiftungsmitteln, freiwilliger Unterstützung von Eltern und Schülern, Unternehmen und der Kostenbeteiligungen der Schulen. Das Ziel des Zukunftstages ist es, ein fester Bestandteil im Bildungssystem zu werden. Ähnlich wie bei dem Girls‘Day and Boys‘Day für die Mittelstufe, soll jede Oberstufenschülerin und jeder Oberstufenschüler verpflichtend in der Oberstufenzeit Grundlagenwissen in diesen vier Bereichen erhalten. Quelle: www.zukunftstag.org

Als Pädagogen fungieren am Zukunftstag junge Leute des gemeinnützigen Vereins Initiative für wirtschaftliche Jugendbildung aus Kassel. Diese arbeiten laut eigener Aussage mit ausgewählten Unternehmen aus den Branchen Finanzen, Immobilien, Steuern und Krankenkasse zusammen, um den Pennälern einen bestmöglichen Einblick in diese Themenbereiche zu bieten.

Steffen Verclas ist Schulsozialarbeiter im Wolgaster Runge-Gymnasium.

Den Kern des Projekts bilden vier entsprechende Workshops, die ihrerseits von Jugendlichen, Pädagogen und Experten aus der Wirtschaft entwickelt wurden. Darin sollen die Botschaften möglichst kompakt, praxisnah und auf Augenhöhe an die Gymnasiasten weitergegeben werden. Und: Die Partnerunternehmen verpflichten sich, während des Projekttages auf jegliche Eigenwerbung zu verzichten.

Verclas und einige Lehrerinnen werden sich von Seiten des Gymnasiums um den Projekttag kümmern. Der 36-jährige, in Trägerschaft des Christlichen Jugenddorfwerkes angestellte Schulsozialarbeiter war, bevor er im Herbst 2020 nach Wolgast kam, in derselben Funktion zuvor in Berlin an Schulen in den Stadtbezirken Reinickendorf und Hohenschönhausen tätig, bringt also einen wertvollen Erfahrungsschatz mit. „Die Probleme der Schüler sind hier und da die gleichen“, sagt er.

So habe der während der Corona-Krise dominierende Online-Unterricht bei mehreren Jugendlichen zu Antriebslosigkeit geführt. „Nun wieder Motivation in den Schulalltag reinzubekommen, ist schwer“, schildert Verclas. „Viele junge Leute verbrachten viel Zeit in den sozialen Medien und flüchteten sich dort in eine heile Welt, in der Leute zum Beispiel berichteten, wie toll gerade ihr Urlaub war. Dann vergleichen sie sich mit dem Anderen und denken, mir geht es nicht so gut, also stimmt mit mir was nicht.“

Hält Kontakt zu Schülern und ihren Eltern

Der Trassenheider, der in seiner Freizeit als Diskjockey arbeitet, betont, dass er jedoch nicht nur Ansprechpartner in schwierigen Situationen sei, sondern auch gern Schülern zuhöre, denen es aktuell gut geht. „Auch halte ich den Kontakt sowohl zu den Jugendlichen als zu ihren Eltern“, erklärt er und ergänzt: „Was aber vertraulich behandelt werden muss, wird auch vertraulich behandelt.“ Sobald sich ein Schüler bei ihm persönlich meldet, wird umgehend ein Gesprächstermin vereinbart. „Es sorgt schon für Entlastung, wenn man ein Problem nur ausspricht“, sagt Steffen Verclas. „Und oft kommt dann auch eine neue Erkenntnis.“

