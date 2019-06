Wolgast

Hinter „Global Citizen“ verbirgt sich eine globale Organisation, die mit speziellen Kampagnen weltweit erreichen will, extreme Armut bis 2030 zu beenden und eine bessere und gerechtere Welt für alle zu schaffen. Als Unesco-Projektschule befasste sich jetzt auch das Wolgaster Runge-Gymnasium zwei Tage lang mit diesen ambitionierten Anliegen. Rund 300 Schüler der 7. bis 10. Klassen schlüpften in die Rolle von „Global Citizen“ (auf deutsch: Weltbürger) und erkundeten das Welt-Bürger-Sein auf unterschiedliche Weise.

„Vor einem halben Jahr sind wir durch alle Klassen gegangen, haben die Themen vorgestellt und die Schüler aufgerufen, dazu eigene Vorstellungen zu entwickeln“, erklärt Lehrerin Anne Richter, die zusammen mit ihrer Kollegin Kathrin Wachsmann die Unesco-Projekte an der Wolgaster Schule koordiniert. Im Ergebnis wurden 28 Themen erarbeitet, von Menschen-/Kinderrechten, Ausbeutung und Rassismus über Klimawandel und Weltreligionen bis hin zu Massentierhaltung/Ernährung, Plattdeutsch und Gesellschaftsspiel.

Ideen und Wünsche der Schüler einbeziehen

„Um Ideen und Wünsche der Gymnasiasten noch besser einzubeziehen, konnten alle Schüler Vorschläge für Arbeitsthemen abgeben“, so Anne Richter. Und: Da die Erfahrung des vergangenen Jahres, als es um das Unesco-Projektthema „Frieden“ ging, gezeigt habe, dass ein Tag nicht ausreicht, um tiefgründig am Thema zu arbeiten, sei die Arbeit in diesem Jahr auf zwei Projekttage ausgedehnt worden.

Die Siebtklässler Jim Taube, Floris Alofs und Oliver Petz durchstreiften am Montag die Wolgaster Innenstadt auf der Suche nach Interviewpartnern. Sie wollten wissen, was die Leute unter Arm und Reich verstehen. „Eine Frau hat uns erzählt, dass sie sich reich fühlt, wenn sie reich an Freude, Familie und Gesundheit ist“, sagt Jim. „Und sie meinte, dass reiche Länder ärmere Länder unterstützen sollten.“ Dass mehrere Befragten sie auch einfach abwiesen, konnte die Schüler übrigens nicht entmutigen.

Niels Weiß aus der Klasse 10a bereitet ein Werbeschild mit der Aufschrift „Upcycling“ für den Marktplatz der Projekt-Ergebnisse vor. Quelle: Tom Schröter

Im Schulhaus am Lustwall ging es um Nachhaltigkeit. Die hier versammelte Gruppe frönte dem „Upcycling“. „Wir peppen alte Sachen auf und gehen dabei möglichst kreativ vor“, erläutert Lehrerin Astrid Schneider. „Wir haben ausrangierte Kleidung mitgebracht und sind dabei, sie umzugestalten.“ Aus nicht mehr benötigten Röcken entstanden zum Beispiel modische Einkaufsbeutel, die mit Trägern versehen wurden. Jute-Beutel, die mehrfach verwendet werden können, wurden mit schicken Aufdrucken versehen. Und Niels Weiß kreierte ein buntes Werbeschild für den „Marktplatz der Ergebnisse“, auf dem die Nähkünstler ihre Arbeiten am Dienstag ihren Mitschülern präsentierten.

Angelique Brinkmann von der Klasse 9a bringt ihre Arbeit mit der Nähmaschine in die gewünschte Form. Quelle: Tom Schröter

„Für diesen Marktplatz erstellen wir auch die Power-Point-Präsentationen über die einzelnen Projekte, damit sie sich jeder am Monitor ansehen kann“, erklärt Schüler Antonio Mißlitz, der in der Dokumentationsgruppe mitarbeitete. „Auch für die Internetseite unserer Schule soll ein Beitrag entstehen.“

Seit 2013 anerkannte Unesco-Projektschule

Das Runge-Gymnasium ist bereits seit 2013 anerkannte Unesco-Projektschule. In diesem Rahmen widmen sich Lehrer und Schüler dem interkultuellen Lernen sowie der nachhaltigen Bildung und Erziehung und haben das Schulleben unter das Leitmotiv gestellt: „Zusammenleben lernen in einer pluralistischen Welt in kultureller Vielfalt“.

Tom Schröter