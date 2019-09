Runge-Schüler jetzt mit Euro-Mobilitätspass

Brüssel/Wolgast

Am 17. September wurden im Rahmen eines „Erasmus+Projekts“ neun Schüler der 12. Klasse des Wolgaster Runge-Gymnasiums gemeinsam mit Schülern aus Polen und Ostbelgien während einer festlichen Veranstaltung in der Vertretung von MV in Brüssel die Europapass-Mobilitätsnachweise überreicht. Mit diesem Nachweis wird den Jugendlichen bescheinigt, dass sie sich im Projekt „Grenzgebiete/Grenzgeschichten als Lernorte zum Abbau von Vorurteilen“ besondere Fähigkeiten und Kenntnisse erworben haben.

„Die Gymnasiasten haben gelernt, den historischen Blick nicht hauptsächlich auf die eigene Nation zu beschränken, sondern auf die Nachbarstaaten auszuweiten“, teilt Lehrerin Kathrin Wachsmann mit. Gemeinsam mit den Jugendlichen des Runge-Gymnasiums arbeiteten Schüler der Heinrich-Heine-Schule Karlshagen, der Europäischen Gesamtschule Insel Usedom, des Liceums Swinoujście und des César-Franck-Athenäums Kelmis am Projekt.

Sie besuchten unter anderem die Kriegsgräberstätte auf dem Golm, das Historisch-Technische Museum in Peenemünde, das Museum des Warschauer Aufstandes in Warschau sowie das Bastogne War Museum in den Ardennen und nutzten diese als Lernorte. „Dabei“, so Kathrin Wachsmann, „erfuhren sie verbindende Geschichte hautnah, erlebten emotionale Gespräche mit Zeitzeugen und verarbeiteten ihre Informationen schließlich in einem virtuellen Lernkoffer, damit die Materialien ebenso anderen Schülern zur Verfügung stehen.“

Von Tom Schröter