Wolgast: Runge als vielseitiges Einstiegstor für die Neuen

Wolgast

Es ist schade, dass wegen der Corona-Beschränkungen die neuen Siebtklässler des Wolgaster Gymnasiums die Ergebnisse ihrer Runge-Projektwoche nicht vor ihren Eltern präsentieren durften. Denn die jüngsten Runge-Gymnasiasten hatten Sehenswertes zu bieten. In kurzweiligen Theaterszenen zeichneten sie wichtige Stationen aus dem Leben des bekanntesten Sohnes der Stadt nach, die ihnen wiederum als Einstieg für ihre Zeit auf dem Gymnasium dienten.

Fachsimpeln mit Geheimrat Goethe

Die Neuen zeigten eindrucksvoll, wie die Lehrer im ausgehenden 18. Jahrhundert ihren Schülern den Lernstoff einpaukten, wie Runge – gemäß dem Willen seines Vaters – in Hamburg 1795 zunächst eine Lehre als Kaufmann startete, wie der bedeutendste Maler der Frühromantik seine innig geliebte Pauline Bassenge (1785-1881) zum Altar führte und wie Runge mit Johann Wolfgang von Goethe über Kunst im Allgemeinen und die Farblehre im Besonderen fachsimpelte.

Die Kostüme für die Theaterszenen stellte wieder der Wolgaster Förderverein für Kultur, Kunst und Bildung aus dem Fundus der Stadt zur Verfügung. Quelle: Tom Schröter

Für die passende Optik sorgten entsprechende Kostüme, die ihnen einmal mehr Gisela Kretschmer vom Förderverein für Kultur, Kunst und Bildung aus dem städtischen Fundus bereitstellte. Unbedingt zu erwähnen sind auch die auf eine Leinwand projizierten Bilder und aufwendigen Collagen, auf denen Philipp Otto Runge (1777-1810) an unterschiedlichen Orten zu sehen war. An Raum und Zeit war der Begründer der Romantik hier nicht gebunden. Er tauchte teils in kurzen Hosen, teils mit Anzug und Fliege auf, posierte vor der Elbphilharmonie am Hamburger Elbufer, vor der Kulisse der turmlosen St. Petri-Kirche in Wolgast oder durchquerte des nachts zusammen mit seinen Eltern die Gassen.

Zweitägiger Besuch in Runges Geburtshaus

„Am Montag und Dienstag haben die Schüler das Runge-Geburtshaus an der Kronwiekstraße besucht. Dort erzählten ihnen Museumsleiter Stefan Rahde und sein Mitarbeiter Philipp Porebski auf altersgerechte Weise Episoden aus Runges Leben“, berichtete Deutsch-Lehrerin Petra Dahms, Koordinatorin für die Sekundarstufe 1 am Gymnasium. Den übrigen Teil der Woche verbrachten die insgesamt 75 Schüler der drei 7. Klassen im historischen Schulgebäude am Lustwall, wo sie sich unter Anleitung in Gruppen musikalisch und künstlerisch mit dem vielseitigen Schaffen Runges vertraut machten.

Zunächst packt der junge Philipp Otto Runge die Koffer, um gemäß dem Willen seines Vaters eine Kaufmannslehre in Hamburg zu beginnen. Am Ende jedoch setzt sich der Sohn durch und wird ein bekannter Künstler. Quelle: Tom Schröter

Die Abschlusspräsentation am Freitag in der Turnhalle am Lustwall zeugte auch von einem guten kollektiven Miteinander in den neu formierten Klassen. Alle Programmteile wurden mit ordentlich Beifall bedacht, so auch die musikalische Begleitung durch das Keyboard-Orchester unter Leitung von Fred Winter. Einen Riesenapplaus erntete ein Mitschüler, der es im althergebrachten Fach „Leibesübungen“ fertigbrachte, zeitgleich sechs Hula-Hoop-Reifen um seinen Bauch kreisen zu lassen.

Von Tom Schröter