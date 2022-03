Wolgast

Keine großen Redebeiträge hatten die Organisatoren der Mittwochs-Demo in Wolgast vorgesehen. Sie ließen statt dessen die Musik für sich sprechen. Dazu hatten sie Taylor nach Wolgast geholt, der als selbsternanntes „Gesicht des Widerstands“ derzeit in der Musikszene gut im Geschäft ist. Bevor der Sänger die Bühne betrat, legen angesichts des Krieges in der Ukraine alle Teilnehmer der Kundgebung eine Schweigeminute „für alle Kriegsopfer in der Welt“ ein.

Taylor: Bin weder rechts noch links

Dann legte Taylor los. Texte und Musik des 26-Jährigen stammen aus seiner eigenen Feder, sein jüngstes Album hat er „Widerstand“ genannt. Die allermeisten der rund 350 Teilnehmer der Kundgebung waren ausschließlich des Musikers wegen auf den Platz am Kai gekommen. Taylor behauptet von sich, weder rechts noch links zu sein und auch keine politischen und ideologischen Ziele zu verfolgen. Er gebrauche aber seinen Kopf zum Nachdenken und lasse sein Herz sprechen, was er auch den Menschen empfehle. In seinen Liedern singt er davon, nicht mehr leise zu sein zu wollen und statt dessen seine Meinung kundzutun.

„Texte regen zum Nachdenken an“

Kathrin Schillinger und Grit Landfadt aus Zinnowitz fanden den Auftritt des Sängers Taylor während der Kundgebung in Wolgast "sehr ehrlich". Quelle: Cornelia Meerkatz

Kathrin Schillinger und Grit Landfadt aus Zinnowitz outeten sich auf der Kundgebung als große Fans des Sängers. „Die Texte sind ehrlich und regen zum Nachdenken an. Wir brauchen mehr solche Künstler“, sagten die jungen Frauen. auch ältere Semester unter den Zuhörern fanden, dass die Texte – gerade jene, wo es um Krieg und Frieden geht – recht authentisch seien.

Petra Albrecht-Kühl als Veranstalterin des Auftritts hätte sich zwar mehr Besucher der Kundgebung gewünscht, war aber dennoch mit dem Abend nicht unzufrieden. „Wir haben mit anderen Mitteln als den herkömmlichen und mittlerweile den Menschen zur Genüge bekannten Reden unsere Unzufriedenheit und Ablehnung bei den Corona-Entscheidungen deutlich gemacht. Taylors Texte sind auch für mich deutliche und unüberhörbare Botschaften.“

Von Cornelia Meerkatz