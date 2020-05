Wolgast: Sanierte Hermannstraße für den Verkehr freigegeben

Wolgast

Nicht wieder zu erkennen: Am Donnerstagvormittag wurde die sanierte Hermannstraße in Wolgast für den Verkehr freigegeben. Sie ist die erste Straße, die im neuen Wolgaster Sanierungsgebiet Fischerwiek realisiert wurde. Der Zuwendungsbescheid des Landes dafür wurde im vergangenen Mai ausgereicht. Neben der Umgestaltung des Verkehrsraumes wurden auch sämtliche Leitungen und Hausanschlüsse erneuert. Auch an eine Leitung für schnelles Internet wurde gedacht.

In dieser ersten Maßnahme ist zusätzlich der Straßenstich der unteren Sandbergstraße hinzugekommen. Das hat das Ministerium in Schwerin auch genehmigt. „Wir sind im geplanten Kostenrahmen geblieben“, sagt Wolgasts Bürgermeister Stefan Weigler (parteilos). Das Auftragsvolumen für die Stadt Wolgast beträgt etwa 308 000 Euro (Brutto), das Auftragsvolumen für den Zweckverband Festland Wolgast liegt bei 208 000 Euro (Brutto).

Für Weigler ist es ein Glücksfall, dass die Fischerwiek in die Städtebausanierung aufgenommen werden konnte. In den kommenden 15 Jahren sollen in diesem alten Wolgaster Stadtteil insgesamt 27 Millionen Euro aufgewendet werden.

Im Herbst kommen noch die Bäume

Am 12. August 2019 war Baubeginn, bereits im November konnten die Kanalarbeiten beendet werden. ASA Bau als ausführende Baufirma meldete am 30. April die Fertigstellung aller Arbeiten. „Wir sind als Stadt mit der Arbeit sehr zufrieden“, so Weigler. Im Herbst werden noch die fehlenden Bäume gepflanzt. Eine Sitzbank, die bereits einbetoniert worden war, haben Diebe aus dem noch feuchten Beton gerissen und gestohlen. Sie soll in Kürze ersetzt werden.

Von Cornelia Meerkatz