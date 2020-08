Wolgast

Der Wolgaster Museumshafen soll demnächst den Schlepper „Steppke“ und damit sein letztes schwimmendes Ausstellungsstück verlieren. „Der ‚Steppke‘ ist mittlerweile so marode, dass er aus dem Wasser muss, weil er sonst untergeht“, erklärt Vizebürgermeister Ralf Fischer.

Der Krandienst Lange sei bereit, den Schiffsveteran aufs Land zu hieven, wo dieser dann in transportable Einzelteile zertrennt und abgefahren werden solle. Dies werde laut Fischer unbedingt noch vor dem Winter geschehen, um zu verhindern, dass das Schiff auf Grund sinkt und Betriebsstoffe austreten.

Anzeige

„Die Stadt hat vergeblich versucht, Interessenten für den Schlepper zu finden“, sagt Ralf Fischer, Vizebürgermeister der Stadt Wolgast. Quelle: Steffen Adler

Weitere OZ+ Artikel

„Die Stadt hat vergeblich versucht, Interessenten für den Schlepper zu finden“, sagt Fischer. Die Initiative eines Privatmannes, das 113 Jahre alte, 16,85 Meter lange Schiff an Land zu holen und es anderenorts zu restaurieren, sei an den dafür fehlenden Finanzen gescheitert. Auch Bemühungen, die „Steppke“ der bundeseigenen Verwertungsgesellschaft Vebeg mit Sitz in Frankfurt/Main zu übereignen, brachten keine Lösung jenseits des Schneidbrenners.

Allgemein, so Fischer, seien Interessenten davon ausgegangen, dass das Schiff, das kein technisches Denkmal sei, auf dem Wasserwege fortgeschleppt werden könne. „Aber das ist angesichts des schlechten Zustandes des Schiffes unmöglich“, meint er.

1907 als „Hansa“ im Hamburg gebaut

Das Schicksal der seit über 20 Jahren trostlos im Museumshafen vor sich hin dümpelnden „Steppke“ scheint also entschieden. Die von Firmen für dessen Verschrottung eingereichten Angebotssummen bewegen sich laut Fischer zwischen 8000 und 20 000 Euro. „Unklar ist bisher noch, an welcher konkreten Stelle in der Nähe des Fischmarktes das Schiff zerlegt wird“, sagt er. Eine Lagerung des Schiffskörpers direkt auf der befestigten Hafenkante berge wegen zu erwartender, hartnäckiger Verschmutzungen hohe Risiken.

Stapellauf des Schleppers „Piefke“ am 17. Dezember 1957 auf der Wolgaster Peene-Werft. Quelle: Archiv Tom Schröter

Der Schlepper „Steppke“, der einst die Bezeichnung „Hansa“ trug, wurde 1907 auf der Hamburger Werft von Johann Oelkers gebaut. Die Rekonstruktion des mit einer Maschinenleistung von 150 PS ausgestatteten Motorschleppers erfolgte 1954 auf der Wolgaster Peene-Werft in Regie der dortigen Betriebsberufsschule (BBS). Parallel dazu erfolgten hier in den 1950er-Jahren – gleichsam als Objekte der BBS – die Rekonstruktion beziehungsweise der Neubau des Schleppers „Piefke“ und des Reedeschleppers R-S 270/VI. „Steppke“ leistete auf der Peene-Werft über Jahrzehnte hinweg beim Bugsieren von Schiffen treue Dienste.

Lesen Sie auch: Wolgaster Bürgermeister entschuldigt sich für Drohneneinsatz über Schalense

Museumshafen jetzt umbenennen?

Sein baldiges Verschwinden als Museumsboot führte im Stadtparlament jüngst zu einer Diskussion über den Wolgaster Museumshafen an sich. Man sollte überlegen, den Museumshafen umzubenennen, schlug Lars Bergemann (Fraktion SPD/Grüne/Einzelbewerber) vor. Denn: „Die Leute suchen in einem solchen Hafen museale Elemente, die hier aber nicht vorhanden sind“, argumentierte er. Anke Kieser ( CDU) hingegen meinte, dass auch das Umfeld das Flair eines Museumshafens ausmache.

Martin Schröter (Kompetenz für Wolgast) fragte in Richtung Verwaltung, ob beabsichtigt sei, die Attraktion des Museumshafens zu verbessern. So seien zum Beispiel auch die Zierlampen an der Kleinen Brücke seit vielen Jahren defekt. „Also, wenn Sie das nicht wissen“, konterte Bürgermeister Stefan Weigler (parteilos), verbunden mit dem Hinweis, dass Martin Schröter schließlich Vorsitzender des zeitweiligen Begleitausschusses für Stadtentwicklung sei, der sich doch mit Entwicklungsfragen der Stadt beschäftige.

Von Tom Schröter