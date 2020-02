Wolgast: Schon 1371 Euro für Kampagne gegen Drogen

Wolgast

Für die Umsetzung der Wolgaster Kampagne „Mach um Drogen einen Bogen!“ werden 1800 Euro benötigt. Bisher, so teilt Initiator Andreas Keil vom Jugendhaus mit, seien bereits 1371,75 Euro auf dem bei der Volksbank Wolgast eingerichteten Spendenkonto eingegangen. Noch bis Ende Februar können sich Unterstützer finanziell einbringen.

Die Kampagne, die auf die seit einigen Jahren in Wolgast ausufernde Drogenproblematik öffentlich aufmerksam machen will, beinhaltet mehrere Aktionen. Keil verweist zum Beispiel auf selbst gestaltete Plakate, die bei zahlreichen Veranstaltungen mit Kindern und Jugendlichen zu dem Thema schon entstanden sind und an Schulen, Vereine und Einrichtungen der Stadt und dem übrigen Bereich des Amtes Am Peenestrom verteilt werden sollen. Zudem sollen an „Brennpunkten“ aufgehängte Banner möglichst viele Menschen auf das gesellschaftliche Problem aufmerksam machen.

„Desweiteren“, so Andreas Keil, „wird es einen Song und ein Musikvideo geben, welche die Problematik in der Jugendsprache thematisieren.“ In den sozialen Netzwerken wolle man jene Zielgruppe „abholen“, die man analog nicht erreicht. „Es werden außerdem einige Lesungen und Veranstaltungen mit ehemaligen Drogenkonsumenten und Kennern der Szene stattfinden. Diese werden über ihre eigenen Erfahrungen berichten, zum Beispiel wie es ist, drogenabhängig zu sein.“

Von Tom Schröter