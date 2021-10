Wolgast: Segelschiff „Weisse Düne“ wieder in sicherem Fahrwasser

Wolgast

Erschöpft und erleichtert zugleich blickt Jane Bothe auf die diesjährige Schifffahrtsaison zurück. „Erschöpft deshalb, weil nach der durch Corona bedingten Flaute, die wir im Frühjahr erlebt haben, ab Mitte Juni ein wahrer Gästeansturm einsetzte“, erzählt die Kapitänin des Wolgaster Segelschiffs „Weisse Düne“. „Und wir mussten mit weniger Personal auskommen, weil uns Koch und Kellner fehlten, die nirgendwo zu bekommen sind.“ Erleichterung macht sich dennoch breit, denn: „Aus finanzieller Sicht erreichten wir wieder sicheres Fahrwasser und haben den Kopf oben.“

Zu Saisonbeginn hatten sich düstere Wolken über den Binnenschiffern des Landes zusammengezogen. Die Einschränkungen im Zusammenhang mit der Pandemie verpflichteten die Schiffseigner zum Nichtstun. Für die „Weisse Düne“ bedeutete dies nach zehn erfolgreichen Jahren beinahe den Abschied von Vorpommern. „Wir haben ernsthaft überlegt, nach Stavoren im niederländischen Friesland zu gehen. In Holland wird der Binnenschifffahrt und historischen Schiffe ein höherer Stellenwert beigemessen“, erklärt die 53-jährige Schiffsführerin. „Außerdem zahlt man auf Werften dort nur etwa ein Viertel der in Deutschland üblichen Kosten und bekommt vieles für einen relativ kleinen Taler.“

Weiterhin Peenestrom statt Ijsselmeer

Doch zum Glück wandte sich das Blatt und die Crew konnte, statt künftig auf dem Ijsselmeer in Nordholland zu schippern, am Peenestrom verbleiben, „wo wir längst zu Hause sind und uns am wohlsten fühlen“, wie Jane Bothe betont. Freilich dominierten im Auftragsbuch zu Saisonbeginn noch die Stornierungen. Dies sollte sich aber bald jäh ändern. „Es ist gelungen, den Trend zu drehen. Viele Einheimische, Vereine und Betriebe aus der Region haben uns für Feiern und Ausflüge gebucht, etliche Firmen und Familien verbrachten auf unserem Schiff frohe Stunden“, schildert die Kapitänin. „Alle haben gesagt, dass wir Wolgast nicht verlassen dürfen, was für uns sehr ermutigend war. Es ist schön, wenn man merkt, welchen Wert wir und die ,Weisse Düne‘ für Vorpommern haben.“

Immer wieder ein beliebtes Fotomotiv: Der Topsegelschoner „Weisse Düne“ auf dem Peenestrom Quelle: Tilo Wallrodt

Jane Bothe und ihr Mann Detlef, der im Frühjahr ebenfalls das Kapitänspatent erworben hat, wollen Wolgast auch weiter treu bleiben. „Schön wäre es, wenn es uns gelingt, die Ausbildung für die Binnenschifffahrt zu fördern und in Wolgast eine Weiterbildungsstätte anzusiedeln“, sagt Jane Bothe. „Das Haus der früheren Hafengesellschaft auf der Schlossinsel, in dem sich auch unser Büro befindet, würde sich dafür eignen. Hauptsächlich im Winter könnte dort Unterricht angeboten werden, der durch uns und durch Referenten abgesichert wird. Binnenschiffer sind in Deutschland Mangelware.“

Laut Bothes Meinung wird der Binnenschifffahrt allgemein in MV zu wenig Bedeutung beigemessen. Eine stärkere Lobby würde diesen wichtigen touristischen Wirtschaftszweig stützen und dafür sorgen, dass junge motivierte Seeleute auf den Schiffen anheuern, sagt sie. „Mein größter Wunsch ist es, dass später jemand auch die ,Weisse Düne‘ hier in Wolgast weiterführt.“

Immer wieder erwarten Crew und Gäste während der Ausflugstouren ungewöhnliche Ereignisse. Im September zum Beispiel ließen sich in der Nähe von Neppermin plötzlich Tausende Schwalben auf dem Segelschiff „Weisse Düne“ nieder, um von hier aus schließlich zu ihren Winterquartieren aufzubrechen. Quelle: Jane Bothe

Besondere Begegnungen im Segelrevier

Törns auf dem holländischen Plattbodenschiff und auf der kleineren, während der Saison in Neppermin stationierten holländischen Skûtsje „Twee Gebroeders“ seien nach wie vor beliebt. „Besonders im Trend sind unsere ganztägigen Picknicktouren von Peenemünde nach Gager auf Rügen und unsere Weinsommelier-Touren mit Begleitmenü“, berichtet Jane Bothe. Überhaupt sei jeder Törn anders und halte spezielle Erlebnisse bereit. „Auf dem Peenestrom begegnen wir seit einiger Zeit oft Fischottern. Im Greifswalder Bodden gibt es Robben zu beobachten und Seeadler sind immer zu sehen. Im September landeten auf unserem Schiff bei Neppermin plötzlich Tausende Schwalben. Das hatten wir bisher auch noch nicht.“

Nun zieht allmählich Winterruhe auf dem 2-Mast-Topsegelschoner ein. Diverse Wartungsarbeiten stehen in der kalten Jahreszeit an. Eine Rah ist zu reparieren, die Takelage und Taue sind auszuwechseln und sämtliche Drahtseilwinden aufzuarbeiten. „Und: 2022“, so verkündet die Kapitänin, „muss die ,Weisse Düne‘ durch den nächsten großen TÜV, bevor es im April, so Gott will, in die nächste Saison geht.“

Von Tom Schröter