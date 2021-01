Wolgast

„Jetzt trudeln alle nacheinander ein. Das ist sehr schön“, meint Grit Stahl, während sich ihre Schüler am Montagvormittag zum Online-Unterricht einfinden. Die Anwesenheitsmarker formieren sich am linken Bildschirmrand ihres Laptops. Am Ende haben sich 22 von insgesamt 27 Schülern des Mathe-Kurses der 11. Klassen des Runge-Gymnasiums in den Online-Unterricht eingeloggt.

„Guten Morgen, Caro!“, grüßt die Mathematik- und Informatik-Lehrerin eine Schülerin. „Und Ben, danke für Deine Antwort. Das war mein Mikrofontest.“ Punkt um 11.30 Uhr beginnt die Doppelstunde. Alles ist in Corona-Zeiten anders. Auch für die Wolgaster Pennäler hat – außer für den Abschlussjahrgang – soeben die dritte Distanzunterrichtswoche im Jahr 2021 begonnen.

Anzeige

„Moodle ist bei mir noch nie abgestürzt“

„Wir sind über Moodle online miteinander verbunden. Ich bin froh, dass wir diese Lernplattform haben, die bei mir bisher noch nie abgestürzt ist“, erklärt Grit Stahl, die sich von einem ihrer Söhne Kopfhörer und Mikro geborgt hat und nun „Erst mal ein Guten Morgen in die Runde!“ in den Äther spricht. Dann geht es um Wertepaare, Funktionsgleichungen und Definitionsbereiche. Ruhig führt die Lehrerin ihre Schützlinge durch das Computerprogramm und den Lernstoff – vom Schreibtisch im heimischen Wohnzimmer aus.

Rechts neben dem Rechner liegt die analoge Variante: Alle Aufgaben und Lösungswege sind auf DIN-A4-Blättern abgedruckt. „Die Unterrichtsvorbereitung“, so betont Grit Stahl, „nimmt zurzeit etwa doppelt so viel Zeit in Anspruch wie sonst. Für jede einzelne Unterrichtsstunde müssen zuvor der Lernstoff und die Aufgaben digitalisiert werden. Aber man spielt sich mit der Zeit auch ein.“

Vermittelt den Mathematik-Lernstoff am Computer so anschaulich wie möglich: Grit Stahl, Lehrerin für Mathematik und Informatik. Quelle: Tom Schröter

Und: Der Aufwand lohnt sich. „Die meisten Schüler sind willig. Sie geben sich Mühe und geben ganz viel ab, weil sie wissen: Am Ende steht das Abitur!“, lobt die 50-jährige Pädagogin. Diesmal geht es um Extremwertaufgaben und Differentialrechnung. Grit Stahl gibt die einzelnen Lösungsschritte vor und die Schüler ergänzen. Plötzlich teilt sich der Bildschirm und eine Parabel in einem Koordinatensystem wird sichtbar.

„Alles soll so anschaulich wie möglich sein“, erläutert die Lehrerin, während sich eine Schülerin schriftlich meldet. „Oh, Nicole sieht nichts mehr“, lautet der Kommentar. „Und Lin hört nix. Hmmm.“ Nach ein paar Klicks steht die Verbindung wieder und die Kurvendiskussion und das Berechnen der ersten und zweiten Ableitung gehen weiter – alles via Computer.

Rechtzeitig mit dem Lernprogramm geübt

„Habt Ihr Fragen?“, will Grit Stahl wissen. Die Schüler signalisieren mit einem Daumen nach oben, dass sie bisher gut mitgekommen sind. „Dann gehen wir weiter. Hier kommt die nächste Aufgabe.“ Diesmal ist richtig Grips gefragt, da nun jeder für sich die Lösung finden muss. Die Ergebnisse kommen schließlich in einen separaten Abgabeordner, um später von Grit Stahl korrigiert, sprich an einer Bewertungsskala gemessen und mit einem Textkommentar versehen zu werden.

Schon ist die erste Hälfte der Online-Doppelstunde fast rum. Dass alles ziemlich reibungslos läuft, liegt auch daran, dass die Nutzung des Lernprogramms rechtzeitig trainiert wurde. „Schon im ersten Lockdown und danach haben wir den Schülern gezeigt, wie Moodle funktioniert. Im Herbst haben wir noch einmal das Anmelden und das Verschieben von Dateien geübt“, erklärt Grit Stahl. Dass der Unterricht auch im Homeoffice funktioniert, findet die Wolgasterin interessant. Trotzdem: „Hoffentlich sind wir bald wieder ganz normal im Präsenzunterricht in unserer Schule.“

Von Tom Schröter