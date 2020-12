Hilfe für Vereine und Einrichtungen, Unterstützung für Gewerbetreibende und ein Dankeschön für Helden des Corona-Alltags – die OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ will in diesem Jahr möglichst viele Menschen unterstützen. Wie es gehen kann, zeigen Beispiele in Wolgast und Bansin.