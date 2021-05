Wolgast

Bei ihren Sonderimpftagen im Wolgaster Sportforum muss die Stadt in dieser Woche pausieren. Am Freitag wird nicht geimpft, da kein Impfstoff zur Verfügung steht. Trotz vieler Bemühungen ist es weder dem Impfzentrum des Kreises noch der Initiative von Stadt, Hausärzten und Apotheker gelungen, größere Mengen zusätzlichen Impfstoff zu beschaffen.

Wolgasts Bürgermeister Stefan Weigler (CDU) bedauert die Zwangspause. „Wir sind bestens vorbereitet. Auf unserer Anmeldeliste stehen über 300 Impfwillige und wir nehmen auch noch jeden Tag weitere Anmeldungen online oder über die Telefonnummer der Wolgast-Info 038 36 / 600 118 entgegen. Wir haben genügend engagierte Ärzte, die sich bereiterklärt haben, bei diesen Sonderimpftagen mitzuwirken. Nur der Impfstoff fehlt. Das ärgert alle an dieser Aktion Beteiligten sehr“, so Weigler.

Nächster Termin am 4. Juni?

Dennoch geben die Akteure nicht auf. Am Freitag in einer Woche, also am 4. Juni, soll erneut ein Sonderimpftag im Sportforum stattfinden. Das hat die Stadt Wolgast mit dem Impfmanager des Kreises Vorpommern-Greifswald besprochen. „Wir wollen noch mal richtig Kraft investieren, dass die Impfrate in der Stadt und im Umland weiter anwächst“, argumentiert der Bürgermeister. Anfang der kommenden Woche stehe fest, wieviel zusätzlicher Impfstoff zur Verfügung steht.

Allerdings wird der 4. Juni dann wahrscheinlich vorerst der letzte Sonderimpftag gewesen sein, weil danach zusätzlich bereit stehender Impfstoff für die erforderlichen Zweitimpfungen benötigt wird. Nur wenn es gelingen sollte, dass erheblich mehr Serum beschafft werden kann, werden auch noch zusätzliche Erstimpfungen im Sportforum vorgenommen.

Dank der drei bisher durchgeführten Sonderimpftage und der mit dem Impfzentrum des Kreises sowie niedergelassenen Ärzten abgestimmten Organisation konnten in Wolgast bisher mehrere Hundert Bürgerinnen und Bürger früher als geplant den begehrten Piks gegen das Coronavirus erhalten.

Von Cornelia Meerkatz