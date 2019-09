Wolgast: Sport frei im erneuerten „Arno Kroll“ Dojo

Wolgast

Es ist vollbracht: Nach 15 Monaten Bauzeit ist die Wettkampfhalle des Wolgaster Sportforums endlich wieder nutzbar. Den Judokas und den Keglern war die Erleichterung über das Ende der energetischen Sanierung bei der großen Wiedereröffnungsfeier am Sonnabend deutlich anzumerken. Nun überwiegt allseits die Freude über die moderne Trainings- und Wettkampfstätte, die in dieser Form weit und breit ihresgleichen sucht.

Schlüsselübergabe in der rundum energetisch sanierten Wettkampfhalle im Wolgaster Sportforum (von links): Christian Pegel (SPD; Minister für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung in MV), Harald Lüder (Vorsitzender Kegelclub „90“ Wolgast), Wolgasts Vizebürgermeisterin Ulrike Knoll, Ulrike Dämering (Vorsitzende SV Motor Wolgast 1949) und Holger Bähr (Vorstandsvorsitzender der Judo-Abteilung des SV Motor Wolgast). Quelle: Tom Schröter

Energieminister Christian Pegel ( SPD) und Holm Kolata, Präsident des Judo-Verbandes von MV, zählten ebenso zu den Gästen, wie mehrere Sportgrößen, wie etwa Tia Scheerat, Mitglied der Deutschen Nationalmannschaft U21, und ihr Trainer Uwe Juch, Ramona Brussig, Paralympics-Siegerin von 2012, sowie bekannte Leistungsträger, wie Horst-Peter Gerschau, Andreas Wappler, Günter Baltsch, Fred Finzelberg und Sebastian Bähr. Sie alle hatten zwischen den vielen Freunden, Sympathisanten und neugierigen Wolgastern Platz genommen.

2,077 Millionen Euro wurden investiert

„Insgesamt dreieinhalb Jahre haben wir an dem Vorhaben gearbeitet – vom Förderantrag bis zum Bauabschluss“, bilanzierte Vizebürgermeisterin Ulrike Knoll. 2,077 Millionen Euro seien insgesamt investiert worden; bloß gut, dass Minister Pegel einen Fördermittelbescheid über 1,248 Millionen Euro aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (Efre) im Gepäck hatte. „Etwa 20 Baufirmen waren an der Sanierung beteiligt und wir haben versucht, die Wünsche der Sportler so gut wie möglich zu verwirklichen.“

Der stark sanierungsbedürftige Gebäudekomplex, an dem jetzt der Schriftzug „ Sportforum – , Arno Kroll’ Dojo, Bundeskegelbahn“ prangt, wurde baulich aufgewertet, energetisch saniert und barrierefrei gestaltet. Heizung, Wärmedämmung, Fenster und Beleuchtung sind nun neu. Zudem wurden einige Wände versetzt, um den Platz im Haus effektiver auszunutzen. Damit auch Menschen mit Behinderungen ohne fremde Hilfe in das Objekt kommen, wurde der Hauptzugang schwellenlos gestaltet. Zudem wurden sämtliche Türen verbreitert. Im Erdgeschoss entstand ein Behinderten-WC.

Zahlreiche Sportler werden von der Investition profitieren. Das Sportforum ist Heimstätte des Usedom-Marathon, der Leichtathletik, mehrerer Fußballvereine, der Kraftsportler sowie des 107 Mitglieder zählenden Judovereins und des Kegelclub „90“ Wolgast, der laut Aussage seines Vorsitzenden Harald Lüder aktuell 50 Mitglieder hat. Auch Freizeitsportler aus der Stadt und den umliegenden Gemeinden sowie die Bundeswehr nutzen die Sportstätte regelmäßig.

„Leistungskader brauchen moderne Trainingsstätten“

„Nur moderne Trainingsstätten bewirken, dass wir sportliche Leistungskader entwickeln können“, erklärte Präsident Kolata. Mindestens genauso wichtig seien engagierte Ehrenamtler, die mit Sachverstand und Herzblut den Verein führen und unterstützen. In diesem Sinne verlieh Kolata an Holger Bähr die goldene Ehrennadel des Verbandes. Eine Ehrennadel in Silber konnte Sylke Menzel und jene in Bronze Alexandra Maske entgegen nehmen. Gedenkplaketten gingen an Vertreter des Architekturbüros AIB Bauplanung Nord, mehrerer Baufirmen, der Verwaltung und an treue Sponsoren.

Nach dem offiziellen Teil zeigten Judo-Nachwuchssportler mehrerer Altersklassen ihr übliches Trainingsprogramm und demonstrierten vor den voll besetzten Zuschauerbänken wahre Kampfkünste. Das Publikum sparte nicht mit Beifall und die Akteure, die sich auf dem schwingenden Hallenfußboden in guter Form präsentierten, und deren Trainer konnten mit Recht stolz auf sich sein.

Auch Kevin Blank und Lisa Jahnke, Nachwuchskegler des KC „90“ Wolgast, freuen sich über die sanierte Bowling- und Kegelhalle. Quelle: Tom Schröter

Auch in der benachbarten sanierten Kegelhalle wurde gefeiert. Vor der Bowlingbahn war ein leckeres Kuchenbuffet aufgebaut, das sich eines regen Zuspruchs erfreute, ebenso wie die beiden Wildschweine am Spieß, die sich draußen über dem Feuer drehten. „Wir sind froh, dass die Stadtvertreter zusätzlich noch einmal 10000 Euro locker machten, so dass wir auch noch eine neue Trennwand in die Kegelhalle einziehen konnten“, erklärte Ulrike Knoll. Auch dieser finanzielle Kraftakt ist ein Beleg dafür, dass die Stadt zu ihren Sportlern hält.

Von Tom Schröter