Wolgast: Sportforum bekommt bis zum Herbst einen neuen Kunstrasen

Wolgast

Die Stadt Wolgast hat in dieser Woche den Auftrag zur Erneuerung des Kunstrasenplatzes im Sportforum vergeben. Dies teilte Ulrike Knoll mit, Leiterin des Fachbereichs Bauen und Stadtentwicklung. „Die Firma hat uns mitgeteilt, dass die Bestellzeit für den Kunstrasen etwa acht Wochen beträgt. Vier Wochen vor dem Einbau soll mit dem Ausbau des vorhandenen Kunstrasens begonnen werden, so dass der Platz dann gesperrt sein wird“, so Ulrike Knoll.

Mit der Fertigstellung der Anlage sei dann im Oktober zu rechnen, also rechtzeitig vor dem Winterhalbjahr. Der bestehende Ballfangzaun und die Drainage des Platzes gelten als noch funktionstüchtig und sollen erhalten bleiben. Das Schweriner Sozialministerium hat der Stadt für das Vorhaben eine Förderung in Höhe von rund 300 000 Euro zugesichert.

Auch 2. Bauabschnitt wird vorbereitet

Auch die Vorbereitungen zur Umsetzung des zweiten Bauabschnitts zur Sanierung des Sportforums laufen jetzt an. Anfang Mai hatten die Bundestagsabgeordneten Eckhardt Rehberg (CDU) und Sonja Steffen (SPD) verkündet, dass die Stadt am Peenestrom hierfür finanzielle Mittel aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat erhalten soll. Insgesamt 2,093 Millionen Euro will der Bund für die Sanierung bzw. den Ersatzneubau von Außenanlagen und Nebengebäuden zur Verfügung stellen.

Ulrike Knoll, Vizebürgermeisterin der Stadt Wolgast Quelle: Cornelia Meerkatz

„Am 2. August findet ein interner Abstimmungstermin zu dem Vorhaben mit Vertretern der Stadt und des Bundesministeriums statt“, informierte nun Fachbereichsleiterin Knoll. Seien alle Detailfragen geklärt, sollen die Bauarbeiten europaweit ausgeschrieben werden. „Zuvor hatten wir alle Vereine eingeladen, die im Sportforum ansässig sind, um uns nach ihren Wünschen zu erkundigen. Zu dem Treffen kamen Vertreter von Rot-Weiß Wolgast, der Kegler und der Judokas.“ Zur Sprache seien Fragen zum Beispiel der Tribünengestaltung und der Anzeigetafel sowie der Vorschlag gekommen, eine Beregnungsanlage für den Rasenplatz zu installieren. „Wir haben die Wünsche eingesammelt; ob alles erfüllt werden kann, ist noch fraglich“, so Ulrike Knoll.

Das Kernstück des zweiten Bauabschnitts bildet der Bau eines Gerätedepots und eines barrierefreien Sanitärkomplexes für Stadiongäste und Sportler anstelle der in der Nähe des Haupteingans befindlichen Garagenanlage, die zuvor abgerissen werden soll. In dem Bereich daneben soll laut Aussage der Fachbereichsleiterin zudem eine Abfahrtmöglichkeit für Krankenwagen geschaffen werden. „In der Vergangenheit fuhr der Krankenwagen dort den steilen Abhang hinab, was schon gefährlich aussah“, erklärte sie. Auch ein barrierefreier Abgang für auf einen Rollstuhl angewiesene Personen sei vorgesehen.

Jubiläumsspiel gegen 1. FC Magdeburg (Tradition)

Außerdem beinhaltet die Förderung von Seiten des Bundes die Erneuerung der Tartanbahn samt einer dringend benötigten Entwässerung und des Naturrasenplatzes im Peenestadion. Überdies soll die neue Tribüne erweitert werden.

Zunächst jedoch steht anlässlich des 20-jährigen Bestehens des Fußballclub Rot-Weiß Wolgast am 17. Juli eine interessante sportliche Begegnung im Peenestadion auf dem Programm. Um 15 Uhr wird dann das Jubiläumsspiel der Traditionsriegen des FC Rot-Weiß Wolgast gegen den 1. FC Magdeburg angepfiffen. Auch eine Autogrammstunde mit Fußballlegenden, wie Achim Streich, Paule Seguin, Jürgen Pommerenke und Martin Hoffmann wird es geben. Bereits um 14 Uhr ist ein Vorspiel der E-Junioren angesetzt. Für Kurzweil sorgen an diesem Tag zudem eine Hüpfburg und Fußball-Dart. Auch ein Bierwagen und Schwein am Spieß werden organisiert.

Von Tom Schröter