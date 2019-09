Wolgast

Festtag bei den Wolgaster Sportschützen: „Ich bin froh und glücklich, dass wir jetzt einen modernen Schießstand haben“, sagt Vereinsvorsitzender Ronny Mische am Samstag bei der Einweihungsfeier. Die Wolgaster hatten Vertreter der Baufirmen, des Kreis- und Landesschützenverbandes und aus der Politik eingeladen, um zu zeigen, wie rund 130 000 Euro in einem Jahr – im August 2018 gab es den Fördermittelbescheid – auf der Anlage am Tannenkamp verbaut worden sind. Dach, Beleuchtung und Eingangstür wurden saniert.

Im Zuge der Bauarbeiten wurde auch eine neue Wasser- und Abwasserleitung mit Pumpstation verlegt, denn die alte Wasserleitung stammte noch aus den 1960er Jahren. „Der Schützenstand hat Rolltore bekommen. Wir haben die gesamte Beleuchtung auf LED umgerüstet. Das ist jetzt so hell“, sagt Manfred Collin, Vorstandsmitglied und sportlicher Leiter des Vereins. Rund 8000 Euro stellte der Verein als Eigenmittel bereit, 57 000 Euro kamen von der Stadt Wolgast, 65 000 Euro vom Land.

Getreu der Fußballerweisheit „Nach dem Spiel ist vor dem Spiel“ haben die Wolgaster Sportschützen noch ein weiteres Projekt im Visier. Sie wollen 14 Bahnen auf dem 50-Meter-KK-Schießstand mit elektronischen Scheiben ausstatten, um die veralteten Wechselanlagen mit Scheibenbändern abzulösen. „Die Kosten liegen bei rund 43 000 Euro“, sagt Collin, der bereits beim Landessportbund einen Fördermittelantrag eingereicht hat. Sollten die Wolgaster dort ins Ziel treffen, geht der nächste Antrag an das Landesförderinstitut.

Der Druckluftstand in dem Gebäude neben dem Schießstand verfügt bereits auf den acht Bahnen über ein elektronisches System. Der Vorteil: Jeder Schuss kann live verfolgt werden. Und das nicht mehr im Rücken der Schützen, sondern in einem benachbarten Raum. „An jeder Schießbahn gibt es einen Bildschirm. Die Einschläge werden elektronisch erfasst, ausgewertet und auf dem Monitor dargestellt. Per Beamer werden sie auf einer Leinwand in den Raum übertragen. Dort können andere Schützen oder Angehörige alles verfolgen“, erklärt Collin. Auf einen weiteren Vorteil verweist Ingrid Jahn: „Beim Schießen haben wir nun mehr Ruhe.“

Der Sportschützenverein Wolgast besteht seit 1990 und hat 115 Mitglieder, davon 15 Kinder und Jugendliche. Die jüngsten Mitglieder sind zehn Jahre alt, der älteste ist Mitte 80. Vor allem auf den Nachwuchs setzt Gerd Hamm, Präsident des Landesschützenverbandes. „Wir haben im Nachwuchsbereich nicht einen Bundeskader. Da müssen wir was tun. Wir bauen als Landesverband auch auf Wolgast, eines unserer Zentren“, betont Hamm, der den Gastgebern für die schöne Anlage Respekt zollte. Ronny Mische dankte für das Lob, verwies aber darauf, dass der Sport kostenintensiv ist. Laut Hamm liege man bei der Grundausstattung für Schützen bei 2500 bis 3000 Euro.

Manfred Collin nutzte die Feier auch für einen Rückblick: Er erinnerte an die Anfänge in den 1960er Jahren und die Hilfe durch die Werft. „Im Wald am Tannenkamp haben wir mit vier provisorischen Bahnen begonnen. Nachdem die Wälle geschoben waren, ging es los. Mit dem Ellenbogen im Sand konnte man stabil schießen.“ Heute ist das undenkbar.

Was sich auf der Anlage getan hat, davon können sich die Wolgaster am 14. September überzeugen – dann wird zu der 16. Stadtmeisterschaft für Gewerbetreibende und Vereine eingeladen.

Von Henrik Nitzsche