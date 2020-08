Wolgast

Seit einigen Tagen ist die Stadt Wolgast wieder um einige Schmierereien reicher. Diesmal konzentrierten sich die Schmierfinken auf die Baustraße, die Backofentrift und den Bereich an der Kreuzung Wilhelmstraße/Breite Straße, wobei hauptsächlich silberne Sprühfarbe zum Einsatz kam.

Während die Aula der Regionalen Schule „Kosegarten“ mit einem unleserlichen Graffiti verunziert wurde, hinterließen der oder die Täter an einem Backsteingebäude an der Wilhelmstraße in Großbuchstaben den Schriftzug „Südtribüne Hansa Rostock“. An einem Pfeiler am Eingang zur „Kosegarten“-Schule steht „WLG“ und auch die Bänke und Papierkörbe entlang der Backofentrift wurden mit Farbe verunstaltet.

Auch die Aula der Regionalen Schule "Kosegarten" blieb diesmal nicht verschont. Quelle: Tom Schröter

„Die Anzahl der Schmierereien hat in jüngster Zeit wieder zugenommen“, bestätigt Bürgermeister Stefan Weigler (parteilos). „Außerdem finden sich an etlichen Laternen und Verkehrszeichen unterschiedliche Hansa-Rostock-Aufkleber.“

Nahezu alle Bänke und Papierkörbe an der Backofentrift tragen jetzt solche kryptischen Schriftzüge. Quelle: Tom Schröter

Überall in Wolgast verunstalten Hansa-Aufkleber die Haltestangen von Verkehrszeichen und Ampeln. Quelle: Tom Schröter

„Wir sind sehr daran interessiert, die Täter festzustellen“, sagt Andreas Pantermehl, Leiter des Wolgaster Polizeireviers, der mitteilt, dass bei der Polizei regelmäßig Anzeigen wegen Sachbeschädigung durch Graffiti aufgenommen würden. Die Beamten begäben sich auch während der Nacht immer wieder auf Streife. „Aber die Täter schleichen zu Fuß durch die Stadt und sind gut organisiert. Wenn der Funkwagen kommt, verstecken sie sich hinter Büschen oder Autos“, so der Revierleiter.

Pantermehl ruft daher die Bevölkerung auf zu helfen, um die Schmierfinken zu ermitteln. Vor längerer Zeit sei es gelungen, einen besonders hartnäckigen Sprayer zu fassen, nachdem bei der Polizei ein guter Tipp aus der Einwohnerschaft eingegangen sei: „Der Betreffende hatte damals sogar sein Skizzenbuch dabei, so dass wir gleich mehrere Straftaten aufklären konnten.“

