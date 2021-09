Wolgast: St.-Gertrud-Verein gibt 500 Euro für St.-Jürgen-Kapelle

Wolgast

Am vergangenen Sonntag, dem Tag des offenen Denkmals, war die St.-Gertrud-Kapelle auf dem Alten Friedhof in Wolgast sehr gut besucht. Etwa 50 Gäste kamen zu unseren Führungen und zum Benefizkonzert konnten wir nochmals rund 50 Leute begrüßen. Damit waren wir sehr zufrieden“, berichtet Uwe Quosdorf, Vorsitzender des St.-Gertrud-Fördervereins.

Der Zinnowitzer Musiker Robert Meyer musizierte in der Kapelle auf seinem Theremin und begeisterte die Zuhörer. Sein künstlerisches Können und die beachtliche Akustik des zwölfeckigen Sakralbaus ließen die Aufführung zu einem besonderen Erlebnis werden.

Der Erlös des Benefizkonzertes kommt der St.-Jürgen-Kapelle an der Breiten Straße zugute, die am 13. Juni Ziel eines Brandanschlags geworden war und durch Feuer und Löschwasser erheblichen Schaden genommen hat. „Rund 380 Euro kamen beim Konzert zusammen. Der Förderverein hat die Summe auf 500 Euro aufgestockt“, sagte Quosdorf am Donnerstag während der Geldübergabe an Wolgasts Pastor Sebastian Gabriel.

Dieser dankte den Spendern und teilte mit, dass nunmehr alle Angebote zur Behebung der Brandschäden in den einzelnen Baugewerken vorlägen. „Damit können wir der Versicherung demnächst die Gesamtsumme mitteilen, die benötigt wird, um die St.-Jürgen-Kapelle wiederherzurichten“, so der Pastor. Gabriel hofft, dass die Kirchengemeinde die Kapelle traditionell während der Wintermonate nutzen kann, wenn es in der St.-Petri-Kirche für das Abhalten der Gottesdienste zu kalt ist.

Von Tom Schröter