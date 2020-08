Wolgast

Die Stadt Wolgast will keine Chance unversucht lassen, um an öffentliche Zuschüsse zur Sanierung des Schulhauses am Kirchplatz zu kommen. Nachdem vier zunächst in Regie der Evangelischen Schulstiftung der Nordkirche gestartete Versuche stets erfolglos blieben, bemüht sich die Stadt nunmehr um die Gewährung von Finanzmitteln aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE).

„Dieser Fonds verfügt noch über Restmittel, weshalb das Land uns empfohlen hat, einen Antrag einzureichen“, berichtete Bürgermeister Stefan Weigler (parteilos) am Mittwochabend den Stadtvertretern. Noch im August müssen die Unterlagen beim Landesförderinstitut eingegangen sein. Anders als bisher sieht der aktuelle Antrag vor, dass die Stadt Eigentümer der Immobilie bleibt und diese später an die erwähnte Stiftung als Betreiber der Evangelischen Schule in Wolgast vermietet oder verpachtet. Ebenfalls fungiert die Stadt jetzt als Bauträger und Schulträger für die Schulnutzung.

Sanierung kostet etwa 5,2 Millionen Euro

„Die Sanierungskosten für das Schulhaus am Kirchplatz betragen laut neuester Schätzung von Fachleuten etwa 5,2 Millionen Euro“, so Weigler. Die Stadt hoffe auf eine 75-prozentige Förderung aus dem EFRE-Programm. Eine Entscheidung über die Mittelvergabe sei bis Ende Oktober avisiert. Um den bei der Stadt verbleibenden Eigenanteil von 25 Prozent absichern zu helfen, soll eine Sonderbedarfszuweisung beim Schweriner Innenministerium beantragt werden.

Zum Hintergrund: Die Stadt Wolgast benötigt aufgrund wieder steigender Schülerzahlen perspektivisch zusätzliche Unterrichtsräume. Eine zwischenzeitlich in Erwägung gezogene Containerlösung wurde wieder verworfen, was die Stadtverwaltung mit „nicht erfüllbaren bauplanungsrechtlichen Vorgaben sowie Vorgaben der Zulassungsbehörde des Landkreises“ begründet. Seit Schuljahresbeginn werden die Mädchen und Jungen der Evangelischen Grundschule im „100 Haus“ am Oberwall unterrichtet, um die Zeit zu überbrücken, die für die Sanierung der Schule am Kirchplatz benötigt wird.

Weichen für Bebauung der nördlichen Schlossinsel gestellt

Das Stadtparlament befasste sich am Mittwochabend noch mit weiteren, für die Entwicklung der Stadt wichtigen Vorhaben. So wurden mit Beschlüssen zum Bebauungsplan „Nördliche Schlossinsel“ entscheidende Weichen zur Umsetzung umfangreicher Investitionen auf dem nördlichen Teil des Eilands gestellt. Bestandteil des Planes sind ein Hotel, Wohnungen und Ferienwohnungen, Gastronomie mit Zugang zum Wasser, Gewerbe und ein Parkhaus mit Schwimmhalle auf dem Dach. Der Innenhof des einstigen Herzogschlosses soll als Freifläche gestaltet werden.

Auf dem festlandseitigen Teil des Wolgaster Stadthafens sollen künftig Gastronomie und touristische Angebote angesiedelt werden. Quelle: Tilo Wallrodt

Auch der Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan „Am Stadthafen“ wurde gefasst. Hier sollen auf dem früheren Betriebsgelände der Hafengesellschaft und der einstigen Getreide AG auf mehreren Baufeldern Gastronomie und touristische Attraktionen entstehen. Im Hafenbecken sind Steganlagen mit 60 Liegeplätzen für Motorboote geplant.

Beschluss zur geplanten Einkaufsmeile in Mahlzow vertagt

Ein Grundsatzbeschluss zur Aufstellung eines Bebauungsplanes südlich der Bundesstraße 111 im Ortsteil Mahlzow wurde hingegen mit zwölf Ja- und sieben Nein-Stimmen von der Tagesordnung genommen. Die Mehrheit der Stadtvertreter ist demnach der Meinung, dass der Investor seine Pläne öffentlich konkreter vorstellt, bevor eine Entscheidung gefällt wird.

Das Entwurfskonzept sieht eine Unterteilung des Plangebiets in zwei Sondergebiete vor, wobei das eine für großflächigen Einzelhandel ( Rewe mit 2000 m² Verkaufsfläche), einen Drogerie-Fachmarkt (ca. 800 m²) und ein Fastfood-Restaurant ( Burger King mit ca. 500 m²) reserviert ist. Im zweiten Sondergebiet sollen Flächen für Freizeit, Erholung, Gastronomie, Tourismus und Beherbergung/Hotel ausgewiesen werden.

Die Industrie- und Handelskammer Neubrandenburg hatte die Stadt vor einer Umsetzung dieser Pläne gewarnt, da dies mit dem Wolgaster Einzelhandelskonzept unvereinbar sei und „die Gefahr eines weiteren und erheblichen Funktionsverlusts der Wolgaster Innenstadt, dem zentralen Versorgungsbereich“, in sich berge.

