Wolgast lässt Scheune auf dem Weidehof verfallen

Es ist ein jämmerliches Bild, das sich Besuchern des Wolgaster Weidehofes bietet. Der Sanierungsstau, der die idyllisch am Plattenweg nach Mittelhof gelegene städtische Liegenschaft bedroht, ist unübersehbar.

Besonders krass zeigen sich die Schäden am Dach der zum Hofensemble gehörenden rohrgedeckten Scheune. Inzwischen klaffen dort große Löcher, durch welche die Feuchtigkeit ungehindert ins Innere eindringen kann und das bisher noch recht kernige Fachwerk und die Holzkonstruktion zunehmend bedroht.

Paradoxe Situation um den Weidehof

„Der Weidehof war früher ein sehr schönes Ausflugsziel. Nun verfällt er zusehends. Es ist so schade darum“, klagte der Wolgaster Abgeordnete Jörg Köppen ( Die Linke) während der jüngsten Stadtvertretersitzung.

Eine paradoxe Situation: Einerseits wirft die Stadt der privaten Eigentümerin des im Verfall begriffenen Belvedere-Schlosses an den Anlagen vor, sich nicht um ihr Hab’ und Gut zu kümmern. Andererseits gibt die Kommune im Falle des Weidehofs selbst ein unter Denkmalschutz stehendes Baujuwel dem Verfall preis.

Ulrike Schreiner, die den Weidehof seit 2003 von der Stadt Wolgast gepachtet hat und hier bis heute eine Pension betreibt, bedauert ebenfalls, wie stiefmütterlich die Stadt mit ihrer Immobilie umgeht. „Täglich beklagen sich Spaziergänger bei mir, dass ich die Scheune so verkommen lassen würde“, schildert die 61-Jährige. „Aber ich habe mit der Scheune nichts mehr zu tun. Vor zwei Jahren wurde der Pachtvertrag von der Stadt verändert und die Scheune aus dem Vertrag herausgenommen.“ Die Stadt sei also zuständig, stellt sie klar.

Wie umfangreich die Dachschäden der Scheune inzwischen sind, wird bei einem Gang durch das Gebäudeinnere deutlich. Eine Sicherung der historischen Scheune ist unbedingt notwendig, wenn dieses Denkmal denn erhalten werden soll. Quelle: Tom Schröter

Schäden nehmen seit sechs Jahren zu

Schon vor rund sechs Jahren, so berichtet Ulrike Schreiner, habe sie die Stadtverwaltung auf Schäden im Dach hingewiesen. „Anfangs waren dort nur kleine Löcher zu sehen, die ich sogar selbst reparieren wollte. Aber meine Bitten an die Verwaltung, mir einige Platten und eine Hubbühne zur Verfügung zu stellen, waren allesamt vergebens.“

Im Laufe der Zeit seien die Löcher stetig größer geworden – mit den erwähnten fatalen Folgen für die wertvolle Bausubstanz und den Pensionsbetrieb. Das Pferdefutter, das sonst in der Scheune lagerte, liegt nun draußen unter einer Plane. Etliche historische Landwirtschaftsgeräte und Kleinteile, die ebenfalls in der Scheune untergestellt waren, sind verschwunden.

Wo früher Kartoffelsortiermaschine, Eisschlitten, Holzkarren, Waschzuber, Pflüge, Getreidereinigungsmaschine, Heuwender und vieles mehr standen, herrscht heute gähnende Leere. Drei am Weidehof gelagerte alte Kutschen, teilweise aufwendig aufgearbeitet, sind auch nicht mehr vorhanden.

Bürgermeister: „Sanierung ist nicht geplant“

Bürgermeister Stefan Weigler (parteilos) bestätigt auf Anfrage, dass die Scheune nicht mehr Bestandteil des Pachtvertrages sei. Eine Sanierung sei nicht geplant. „Die Stadt hat andere Prioritäten“, erklärt das Stadtoberhaupt. „Ich glaube, es würde niemand verstehen, wenn wir für 600 000 bis 700 000 Euro das Scheunendach reparieren ließen, anstatt mit dem Geld eine neue Kita zu bauen oder eine Schule baulich in Ordnung zu bringen.“

Pächterin Ulrike Schreiner beim Dressurreiten. Insgesamt zählen zum Pferdebestand auf dem Wolgaster Weidehof 19 Tiere. Quelle: privat

Was die Kutschen – zwei Jagdwagen und ein Kremser – angeht, seien erstere privatisiert, der Kremser an den Reitverein übergeben worden, wie Vereinsvorsitzender Karsten Kruse bestätigt. Die Exponatesammlung, so Weigler weiter, sei teils an den Wolgaster Tierpark, teils an den einstigen Landwirtschaftlichen Erlebnisbereich in Mölschow gegangen.

Kaufantrag wurde abgelehnt

Ulrike Schreiner wäre bereit, den insgesamt 23 Hektar Land umfassenden Weidehof zu kaufen; der Verkehrswert, so berichtet sie, sei auf 275 000 Euro beziffert worden. Doch ihr Kaufantrag war im Frühjahr 2019 von der Stadtvertretung abgelehnt worden. Die Möglichkeit, das Areal später vielleicht einmal als Baugebiet für Eigenheime auszuweisen, würde damit verbaut, begründete Weigler die Entscheidung im Nachhinein.

Das Hauptgebäude des Wolgaster Weidehofes ist in einem vergleichsweise guten Zustand. Laut Angaben der langjährigen Pächterin Ulrike Schreiner sind allerdings auch hier einige Schäden am Dach zu beheben. Quelle: Tom Schröter

Im Jahr 2023 endet der Pachtvertrag zwischen der Stadt und Ulrike Schreiner. „Wenn bis dahin keine Sicherungsmaßnahmen erfolgen“, da ist sich die Pächterin sicher, „ist die Scheune unwiederbringlich verloren.“

