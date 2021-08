Wolgast: Stadtvertretervorsteherin Anke Kieser gibt ihr Mandat zurück

Wolgast

In der Wolgaster Kommunalpolitik stehen personelle Veränderungen an: Die Vorsteherin der Stadtvertretung Anke Kieser (CDU) hat dem Parlament schriftlich mitgeteilt, dass sie ihr Mandat als Stadtvertreterin zum 31. August niederlegt. Gegenüber OZ wollte sie sich zu den Beweggründen nicht konkret äußern. Sie betonte aber, dass nicht politische, sondern persönliche Gründe den Ausschlag für die Entscheidung gegeben hätten.

Anke Kieser stand zweieinhalb Jahre lang der Wolgaster Stadtvertretung vor. Als ihr 1. Stellvertreter fungiert Harald Heß (Fraktion Kompetenz für Wolgast), der am Montag bereits die Parlamentssitzung leitete und verkündete, dass während der nächsten Sitzung am 20. September, neben der Neuwahl der Stadtvertretervorsteherin bzw. des -vorstehers, nun noch weitere Wahlentscheidungen zu treffen seien. Denn Kieser war auch als Mitglied des städtischen Hauptausschusses, des Amtsausschusses und des Rechnungsprüfungsausschusses des Amtes Am Peenestrom sowie als Mitglied des WoWi-Aufsichtsrates aktiv. Als ihr Nachrücker in der Stadtvertretung wird Karsten Kruse genannt.

Von Tom Schröter