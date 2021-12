Wolgast

Nach 30 Jahren ist für Anke Kieser Schluss: Die bekannte Wolgaster Steuerberaterin übergibt zum Jahresende ihre Kanzlei an einen jungen Kollegen: Robert Schultze (34). „Eigentlich wollten wir gemeinsam noch die Mandanten, vor allem die Firmen, aufsuchen, aber Corona hat uns da einen Strich durch die Rechnung gemacht“, erklärt Anke Kieser.

Im November 1990 startete die Wolgasterin ihre Steuerberatungsgeschäfte in Räumen auf der Horn-Werft. Sie gehörte zur Gesellschaft Freund & Partner. Die große Gesellschaft spaltete sich und ab 1993 gehörte Anke Kieser mit ihrem Team zur Steuerberatungsgesellschaft Hoffmann & Partner. Seit 1997 hat ihr Büro seinen Sitz in der Wilhelmstraße in Wolgast.

Die sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreuen zusammen mit der Steuerberaterin über 100 Firmen, Vermieter und Verpachtungen in Wolgast, auf der Insel Usedom und in der Umgebung. Die Gründe für ihr Aufhören sind laut der 60-Jährigen vor allem privater Natur – sie betreut ganztägig ihre schwerkranke pflegebedürftige Mutter. Aus diesem Grund hat sie bereits in diesem Jahr ihre gesellschaftliches ehrenamtliches Engagement als Vorsteherin der Wolgaster Stadtvertretung niederlegen müssen. Leicht sei ihr das nicht gefallen, versichert sie.

Noch Ausbildungsplätze zu vergeben

In Robert Schultze habe sie einen sehr motivierten und guten Nachfolger gefunden, meint die Steuerberaterin. Der Anklamer wird die Steuerberatungskanzlei zusammen mit Andreas Freiheit, der für Anklam zuständig ist, führen. Schon bald soll auch ein neuer Berater für die Außenstelle Heringsdorf gefunden sein. Alle drei Berater firmieren dann wieder unter dem Schirm von Freund & Partner.

Einen Wunsch haben sowohl Anke Kieser als auch Robert Schultze: „Wir wollen wieder unseren eigenen Berufsnachwuchs ausbilden, aber es ist schwer, junge Menschen für eine Ausbildung zur Bürokauffrau bzw. zum Bürokaufmann oder zur/zum Steuerfachangestellten zu begeistern. Wer tatsächlich Interesse hat, ist willkommen und kann sich für das kommende Ausbildungsjahr bewerben“, sagen die Steuerberater.

Von Cornelia Meerkatz