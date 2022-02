Wolgast: Tierpark richtet  Buche für Schwarzspechte und Waldkäuze her

Wolgast

Mit einer besonderen Artenschutzaktion hat der Wolgaster Tierpark auf sich aufmerksam gemacht. Nach dem jüngsten Sturm war in dem an den Tierpark angrenzenden Waldstück eine Buche stark beschädigt worden. Die orkanartigen Böen hatten ihre Krone abgeknickt. Bei der Begutachtung des ausgewachsenen Baumes hatte Tierparkleiter Mirko Daus unterhalb der abgerissenen Krone mehrere große Aushöhlungen gefunden.

„Das deutete auf Höhlen der streng geschützten Schwarzspechte hin, was sich bei genauer Betrachtung auch bestätigte. Aus diesem Grund habe ich mich entschieden, aus der Buche einen Habitatbaum zu machen und ihn so als Wohnquartier für die Spechte und andere Lebewesen zu erhalten“, berichtet Daus. Mit der gerade im Tierpark tätigen Firma Heydenholz, einem Forstwirtschaftsbetrieb aus Behrenhoff, vereinbarte Mirko Daus, dass sie die Krone gerade sägen und dann mit einer Platte den Baum verschließen, damit die Höhlen erhalten bleiben. Am Dienstag dieser Woche war es nun soweit.

Zunächst musste der Stamm gerade abgeschnitten werden. Quelle: Tilo Wallrodt

Buche trägt jetzt Naturschutz-Uhu

Die Mitarbeiter des Forstwirtschaftsbetriebes erlebten ebenso wie der Tierparkleiter bei der Sägeaktion eine große Überraschung. Während der Kontrolle mit Hilfe eines Hubsteigers sahen sie weitere Bewohner des Baumes: „Die Buche war auch ein Zuhause für Waldkäuze. Zwei dieser Waldkäuze hielten ihren Tagesschlaf. Weil wir sie nicht stören wollten, haben wir von oben das Loch im Baum zunächst mit einem Handtuch verstopft. Später kam dann die Platte drauf“, schildert Daus. Die Habitat-Buche wurde zum Schluss mit einem Naturschutz-Uhu versehen, so dass jeder sehen kann, dass es sich um einen schützenswerten Baum handelt.

Noch etwas ist dem Wolgaster Tierpark-Chef wichtig: Die nicht unerheblichen Kosten für die Aktion werden aus dem Topf des Artenschutz-Euro bezahlt, der bei jedem Tierparkbesuch im Eintrittspreis enthalten ist. „Da uns immer wieder Gäste fragen, wofür man einen Artenschutz-Euro brauche, können wir anhand der Habitat-Buche und weiterer Projekte zum Schutz und Erhalt von Tier-Lebensräumen in unserer Einrichtung zeigen, wie wichtig dieser spezielle Euro im Eintrittspreis ist“, sagt Mirko Daus.

Von Cornelia Meerkatz