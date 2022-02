Wolgast: Tierparkgutscheine als Dankeschön für Blutspender

Wolgast

Großer Andrang am Montagnachmittag beim Blutspenden im Existenzgründerzentrum. Der DRK-Ortsverband hatte zusammen mit dem Blutspendedienst des DRK der Termin organisiert. Viele langjährige Spender waren dabei wie Peter Fischer aus Trassenheide, der von Schwester Simone Junge liebevoll betreut wurde.

Er durfte nicht nur als Erster spenden, sondern erhielt nach der Spende wie alle anderen auch noch einen Gutschein für drei Personen zum freien Eintritt in den Wolgaster Tierpark in diesem Jahr sowie einen Überraschungsbeutel des DRK. Susanne Schweikert vom Tierpark (l.) und Petra Pudack vom DRK freuten sich jedenfalls sehr, dass die Zusammenarbeit beider Einrichtungen zustande gekommen war.

Susanne Schweikert (l.) vom Tierpark Wolgast und Petra Pudack vom DRK präsentieren die Tierpark-Gutscheine, die jeder Spender erhält. Quelle: Cornelia Meerkatz

Normalerweise hätte die Blutspende in den Räumen der DRK-Kita „Anne Frank“ stattgefunden. Doch wegen des Einbruchs und Unter-Wasser-Setzens mehrerer Räume in der Silvesternacht sind dort auf längere Zeit Bauarbeiten in Gange. Alle anderen Räume werden zur Betreuung der Kinder benötigt. Aus diesem Grund wurde ins Existenzgründerzentrum der Stadt ausgewichen.

Von Cornelia Meerkatz