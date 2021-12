Wolgast

Das sah nicht gut aus für die kleine Ente: Gefangen auf dem schon leicht zugefrorenen Peenestrom nahe der Gustav-Adolf-Schlucht in Wolgast, hatte sich das Tier in einer langen Angelschnur verfangen und verhedderte sich bei seinen Versuchen, freizukommen, immer weiter. Es wäre der sichere Tod der Ente gewesen, wenn nicht Jürgen Oelke aus Wolgast gewesen wäre.

Diese Ente hatte sich in Wolgast nahe der Gustav-Adolf-Schlucht komplett in einer Angelschnur verfangen. Tierretter befreiten sie. Quelle: Klaus Kraft

Der Mann war am 2. Weihnachtsfeiertag nachmittags gegen 15.30 Uhr bei herrlichem Sonnenschein im Dreilindengrund spazieren. „Doch entgegen allen anderen Spaziergängern bin ich nicht bis zur neu errichteten Badestelle gelaufen, sondern in Richtung Gustav-Adolf-Schlucht abgebogen und dann dort am Ufer entlanggegangen. Dabei flogen von der Wasseroberfläche viele Enten auf, nur eine kam nicht hoch“, schildert der Wolgaster. Er habe dann näher hingeschaut und bemerkt, dass sich das Tier in einer Angelschnur verfangen hatte – mit den Beinen, den Füßen und sogar mit der Zunge, als es versuchte, mit dem Schnabel die Angelschnur an den Beinen wegzuzerren.

Boot musste geholt werden

Jürgen Oelke ist sich sicher, dass die Ente die kalte Winternacht nicht überstanden hätte. Er war daher entschlossen, zu helfen – und rief zunächst einen Beamten der Wasserschutzpolizei an. Der verwies ihn an die Tierrettung Greifswald. Die kam prompt, obwohl sich die Tierretter den 2. Weihnachtsfeiertag auch anders vorgestellt hatten. „Als uns der Notruf erreichte, waren wir gerade bei einem Einsatz in Lassan, wo uns ein eingefrorener Schwaan gemeldet worden war. Glücklicherweise bewahrheitete sich die Vermutung nicht, denn wegen des sehr kalten Blutes in den Beinen frieren Schwäne so gut wie niemals ein“, berichtet Klaus Kraft, Chef der Tierrettung Greifswald.

Gegen 16 Uhr waren die Tierretter dann in Wolgast vor Ort. Die einsetzende Dunkelheit erschwerte den Rettungseinsatz. Außerdem mussten die Retter entscheiden, ob sie mit einer Wathose ins Wasser gehen oder lieber das Boot nehmen. „Wir haben uns fürs Boot entschieden, weil wir dort den Untergrund nicht kennen. Wir wollen ja verhindern, dass unsere eigenen Leute wegrutschen und in Gefahr geraten“, so Kraft.

Das Boot der Tierrettung musste aus Spantekow angefordert werden, wo es stationiert ist. Unterdessen ging noch ein weiterer tiermedizinischer Notfall ein: Auf der Insel Usedom war ein Hund kollabiert. Der Chef der Tierrettung versorgte also zuerst den Hund und kam dann zurück nach Wolgast. Unterdessen war das Boot zu Wasser gelassen worden, „so dass wir endlich gegen 20 Uhr das Tier aus der Angelschnur befreien konnten.“ Der Rettungseinsatz dauerte damit insgesamt dreieinhalb Stunden.

Die Tierretter lassen das Boot zu Wasser, um der Ente zu helfen. Quelle: Klaus Kraft

Ein guter Schluck und eine Spende für die Tierretter

Die kleine Ente befindet sich derzeit noch in der Notfallstation der Tierrettung, soll aber in den kommenden Tagen wieder in die Freiheit entlassen werden. „Sie hat sich wieder gut aufgerappelt, frisst und genießt ihr Entenleben“, weiß der Leiter der Tierrettung. Insgesamt haben die Mitglieder des Vereins über die Weihnachtsfeiertage insgesamt 30 Einsätze absolviert. Dabei mussten sie auch nach Penkun nahe der polnischen Grenze und bis nach Kirchdorf im Nachbarkreis Vorpommern-Rügen.

Jürgen Oelke hat den Rettungseinsatz verfolgt und ist froh, die Tierretter gerufen zu haben. „Ich ziehe den Hut vor dem Engagement der Frauen und Männer. Das machen sie ja alles im Ehrenamt. Ich habe ihnen deshalb nach getaner Arbeit noch eine Flasche Wein und auch eine Spende mitgegeben, denn der Verein finanziert sich ja ausschließlich über Spenden. Es ist toll, dass es eine solche Einrichtung wie die Tierrettung gibt, die sofort zur Stelle sind, wenn Hilfe benötigt wird“, lobt der Wolgaster.

Schon wieder neuer Einsatz in Karlsburg

Die 40 Mitglieder der Tierrettung, davon 18, die als ständige Einsatzkräfte unterwegs sind, freuen sich über die Wertschätzung. Denn auch zwischen den Feiertagen sind sie auf Tour und haben bereits wieder Einsätze absolviert. So wurden die Tierretter am Mittwochmorgen 2.10 Uhr durch das Polizeipräsidium Neubrandenburg zu einem Einsatz nach Karlsburg gerufen. In einer seit dem 24. Dezember verlassenen Wohnung waren in einem völlig verdreckten Zimmer ein Hund und ein Kaninchen ohne Futter und ohne Wasser eingesperrt. Die Besitzerin hat sich wohl eine andere Bleibe gesucht.

Weil der Hund so jämmerlich bellte, dass die Nachbarn nicht mehr schlafen konnten, riefen sie die Polizei. Und die informierte die Tierrettung, die nach einer knappen halben Stunde in Karlsburg vor Ort war. Am Mittwochmittag wurden dann beide Tiere in den Wolgaster Tierhof gebracht, wo sie aufgepäppelt werden.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Klaus Kraft dankt allen aufmerksamen Bürgern, wie Jürgen Oelke oder den Karlsburger Nachbarn, die sich auch um das Wohl von Tieren sorgen. „Vielen kann auf diese Weise das Leben gerettet werden“, betont er.

Wer die Tierrettung Greifswald unterstützen möchte:

Spendenkonto:

Tierrettung Greifswald e.V.

IBAN: DE68 1505 0500 0102 1004 70

Sparkasse Vorpommern

PayPal:

tierrettung-greifswald@web.de

Von Cornelia Meerkatz