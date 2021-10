Wolgast: Toter in Gartenlaube aufgefunden

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst wurden zu einem Einsatz in die Wolgaster Gartensparte Belvedere gerufen. In einer Laube lag eine leblose Person. Auch der Kriminaldauerdienst war vor Ort.

Polizei, Rettungsdienst, Notarzt und Feuerwehr waren am Mittwochnachmittag in die Gartensparte Belvedere gerufen worden. In der Laube lag eine leblose Person. Der Einsatz zog sich bis in die späten Abendstunden hin. Quelle: Tilo Wallrodt