Ein Transporter kollidierte am Dienstagmittag mit einer Paketstation an einer Tankstelle in Wolgast. Durch die Aufprallwucht wurde auch das Tankstellen-Gebäude beschädigt.

Der Transporter war nach dem wuchtigen Aufprall an der Paketstation an einer Tankstelle in Wolgast am Dienstagmittag nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Quelle: Polizei