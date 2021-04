Wolgast

Was für eine tolle Überraschung: Fleißige Helfer des Osterhasen fanden sich am Ostersonntag morgens in den Wolgaster Anlagen ein. Im Auftrag von „Meister Lampe“ versteckten sie über 100 Osterkörbchen für die Kinder aus der Region. Gefüllt waren die Überraschungskörbchen mit Süßigkeiten, Minibüchern und kleinen Spielen.

Im weiten Freiluft-Terrain der Wolgaster Anlagen wurden die bunten Körbchen auf dem großen Areal zwischen dem ehemaligen Parkhotel und der angrenzenden Neustadt versteckt. Ab 10 Uhr duften die Kinder dann während eines familiären Osterspaziergangs auf die (kontaktlose) Suche gehen. Unwahrscheinlich viele Familien nutzten die Möglichkeit zum Ausflug ins Freie, denn am Vormittag schien noch die Sonne, auch wenn die Temperaturen sehr kühl waren.

Bis zum Mittag waren meiste Körbchen gefunden

Kurz nach dem Mittag waren die gut versteckten und teilweise nicht so einfach zu findenden Geschenke größtenteils entdeckt worden, was auf eine erfolgreiche Aktion schließen lässt. Die österliche Überraschung des Wolgaster Jugendhauses wurde von vielen Wolgaster Gewerbetreibenden der Wolgaster Innenstadt und dem AWO-Hort Am Paschenberg unterstützt. So gab es Unterstützung durch die Buchhandlung Henze, die Plattengalerie Wolgast, den eine-Welt-Laden El Mundo e. V., Friseur-Kosmetik-Fußpflege „Kopf bis Fuß“, den Jeans & Jackets-Laden von Steffen Trost, den Friseursalon Fanny Matthies, Optik Damerow, das Eiscafé Rendesvouz, Susis Blütentraum, das Restaurant No 46, das Sanitätshaus Scharpenberg und das Restaurant Onkel Ben’s.

Über 100 dieser kleinen Osterkörbchen wurden versteckt. Quelle: Tilo Wallrodt

Initiator Andreas Keil vom Jugendhaus wollte nicht nur Osterfreude bereiten, sondern zugleich die Menschen für die Händler der Wolgaster Innenstadt sensibilisieren, die in diesen Pandemiezeiten jegliche Unterstützung verdient haben. „Denn sie sind auch immer zur Stelle, wenn sie gebraucht werden“, sagt Andreas (Keiler) Keil.

Außerdem wurden durch die Wahl der Verstecke in den Anlagen viele Wolgaster wiedereinmal in diesen Teil der Stadt geführt. Und vielleicht finden sich künftig weitere Einwohner, die bereits sind, bei Arbeitseinsätzen in den Anlagen mitzuhelfen – „denn das Gelände soll und muss weiter aufgewertet werden“, so Andreas Keil.

Von Tilo Wallrodt