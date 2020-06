Wolgast: Überdachtes Klärschlamm-Depot soll langfristig Gebühren sparen

Wolgast

Eine Lagerhalle mit einer Grundfläche von 25 mal 25 Meter entsteht derzeit auf dem Gelände der Wolgaster Kläranlage. Sobald die etwa 436 000 Euro teure Halle, die von der HAB GmbH Wusterhusen errichtet wird, fertig ist, soll hier der in den Kläranlagen in Wolgast und Lassan anfallende Klärschlamm zwischengelagert werden.

„Wenn der Klärschlamm unsere Anlage zur Schlammentwässerung verlässt, hat er einen Trocknungsgrad von 24 bis 25 Prozent. Indem wir das Schlammlager überdachen, verhindern wir künftig, dass der Schlamm dem Regen ausgesetzt ist und der Feststoffanteil wieder auf bis zu 17 Prozent absinkt“, erklärt Thomas Wittmann, Leiter des Bereichs Abwasser des Wolgaster Zweckverbandes Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Festland-Wolgast.

Schlammentsorgung wird immer teurer

Langfristig verspricht sich der Zweckverband von der neuen Halle eine Gebührenersparnis. Denn die Entsorgung des Klärschlamms – in Wolgast fallen jährlich bis zu 2500 Tonnen an – ist teuer. In den vergangenen Jahren sei der Abnahmepreis stetig in die Höhe geklettert und betrage pro Tonne inzwischen 100 Euro, wie der Technische Verbandschef Christian Zschiesche mitteilt. Den Abtransport und die Verwertung erledigt im Auftrag des Verbandes momentan die Hamburger ETH Umwelttechnik GmbH. „Die Vergütung erfolgt nach Tonnen und uns ist logischerweise nicht daran gelegen, auch Regenwasser noch mit vergüten zu müssen“, verdeutlicht Zschiesche.

Die Lagerkapazität der neuen Halle beträgt laut Wittmann etwa 1500 Tonnen. Da das Depot jeweils im Frühjahr und im Sommer durch den Hamburger Entsorgungsbetrieb geleert und die Rückstände als Dünger hauptsächlich auf Äcker im Süden des Landes MV ausgebracht werden, sei die Kapazität somit ausreichend.

Die Kläranlage an der Netzebander Straße ist für 40 000 Einwohnergleichwerte ( EWG) ausgelegt. „ Kläranlagen unter 50 000 EWG dürfen ihren Klärschlamm auch künftig landwirtschaftlich verwerten lassen, wenn die in der Dünge- und in der Klärschlammverordnung festgelegten Grenzwerte eingehalten werden, was bei uns der Fall ist“, so Zschiesche. Dennoch sei dem hiesigen Zweckverband daran gelegen, den Schlamm perspektivisch einer technischen Aufbereitung beziehungsweise thermischen Verwertung zuzuführen. „Es gibt in der Landwirtschaft immer weniger Abnehmer, weil die Auflagen und der damit verbundene bürokratische Aufwand immer weiter zunehmen. Parallel dazu steigt der Preis immer weiter“, erläutert Zschiesche.

Wollen aus landwirtschaftlicher Verwertung aussteigen

„Wir wollen deshalb aus der landwirtschaftlichen Verwertung aussteigen und suchen nach alternativen Möglichkeiten“, informiert der Geschäftsführer weiter. „Dabei geht es darum, wertvolle, im Klärschlamm befindliche Rohstoffe zu recyceln.“ Bereits vor einiger Zeit vereinbarte der Wolgaster Zweckverband einen Forschungsvertrag mit der im Industriepark Relzow bei Anklam ansässigen AVA GmbH (die OZ berichtete). In der dortigen Anlage wird auf dem Wege der hydrothermalen Karbonisierung aus organischen Abfällen unter anderem Aktivkohle hergestellt, die zum Beispiel als Brennstoff oder Dünger eingesetzt werden kann.

Laut Zschiesche besteht die Kooperation bis heute. Um eine rentable Anlage, die zig Millionen Euro koste, bauen zu können, sei allerdings ein gemeinsames Engagement mehrerer Zweckverbände vonnöten. „Eine Ausschreibung durch mehrere Verbände“, so deutet Zschiesche an, „gestaltet sich allerdings überaus schwierig.“

Von Tom Schröter