Wolgast

Bei einem Fußmarsch dieser Tage durch die Stadt betrachtete ich die Balkone an den Häusern und stellte fest, dass es auf einigen noch grünt und blüht, als befänden wir uns mitten im Sommer. Geranienpracht in voller Blüte. Auf anderen Balkonen blinkt und glitzert es, als sei die Weihnachtszeit in vollem Gange.

„Bisschen früh“, murmelte ich vor mich hin. Wieder zu Hause, ließ mir die Frage, wann eigentlich die Adventszeit beginnt, keine Ruhe. Ein Blick in den Kalender sagt, dass es noch genau eineinhalb Wochen bis zum ersten Advent sind. „Bisschen früh“ muss ich also zurücknehmen und mir stattdessen Gedanken machen, wann ich denn beginne, mein Zuhause zu dekorieren. Da ich als Faustregel immer beherzigt habe, dass alles nach dem Totensonntag (in diesem Jahr am 21. November, also am kommenden Sonntag) gut sein werde, bleibt ja dann wohl nur noch nächste Woche.

Dann haben auch bei mir die Geranien – und wenn sie noch so viele Blüten tragen – ausgesorgt. Denn zur Adventszeit gehören nun mal Tannengrün und glitzernde Lichterketten.

Von Cornelia Meerkatz