Wolgast: Ukrainische Familien finden Zuflucht vor dem Krieg

Wolgast

Jetzt kann Kateryna Nachorna wieder lächeln. Als die 37-jährige Ukrainerin am Freitagvormittag von der WoWi-Mitarbeiterin Sophia Wessel in der Pestalozzistraße in Wolgast-Nord ihre Wohnungsschlüssel ausgehändigt bekam, freute sie sich riesig. „Ich weiß nicht, wie ich danken soll. Alle sind so freundlich und herzlich“, sagte sie.

Gut eine Woche ist es her, dass Kateryna Nachorna zusammen mit ihrem Sohn Victor (6) und ihrer Tochter Wlady (9) aus ihrer Heimatstadt Zhitomir rund 120 Kilometer westlich von Kiew flüchtete. Sie war Zeugin, als russische Truppen die Stadt attackierten. „Zuerst wurden militärische Objekte angegriffen, wie unser Flugplatz und ein Tanklager. Doch dann trafen die Raketen auch zivile Einrichtungen, wie zum Beispiel ein Geburtshaus. Auch Privathäuser waren betroffen. In einem Haus waren alle Insassen tot“, berichtete Kateryna Nachorna, deren Schilderungen sich mit Aussagen des Schweizer Radio- und Fernsehsenders SRF decken.

Rund 70 000 Einwohner aus der Stadt geflohen

Mindestens 70 000 Menschen haben die 270 000-Einwohner-Stadt Zhitomir inzwischen verlassen. „Helfer brachten uns mit einem Privatauto zunächst bis zur polnischen Grenze. Dann ging es mit dem Zug weiter“, erzählte Kateryna Nachorna, die zu Hause als Finanzkauffrau arbeitet und in einem fünfstöckigen Wohnblock lebt. Lediglich etwas Kleidung für ihre beiden Kinder habe sie mitnehmen können. Die Flucht geschah zu viert: „Bei uns war noch ein ukrainisches Mädchen, das wir bei seiner Mutter abgegeben haben, die gerade in Polen war.“

„Kateryna ist die erste Ukrainerin, die nach ihrer Flucht vor dem Krieg bei uns eine eigene Dauerwohnung bezogen hat“, informierte Jan Koplin, Geschäftsführer der Wolgaster Wohnungswirtschafts GmbH (WoWi). Insgesamt seien mit Stand vom Freitag 19 Ukraine-Flüchtlinge, darunter acht Kinder, bei der WoWi angekommen und zunächst in Gästewohnungen in der Heinrich-Heine-Straße einquartiert worden. „In den kommenden Tagen werden weitere fünf unserer Wohnungen an unterschiedlichen Standorten neu möbliert und für die Ankömmlinge hergerichtet“, so Koplin. Die Möblierung weiterer zehn Wohnungen sei in Vorbereitung, wobei es angesichts der einsetzenden Flüchtlingswelle schon jetzt schwer sei, an geeignetes Mobiliar zu kommen.

Die Wohnungen für die Ankömmlinge werden möbliert. WoWi-Hausmeister Mike Brüggmann (links) und Frank Zich bringen auch eine Waschmaschine. Quelle: Tom Schröter

Koplin dankte seinen Mitarbeitern für die Mithilfe. Die WoWi-Hausmeister Frank Zich und Mike Brüggmann schleppten am Freitag auch eine Waschmaschine in die Wohnung in der Pestalozzistraße und schlossen diese an. Überdies stellte die Firma AEP Plückhahn fünf Fernsehgeräte unentgeltlich zur Verfügung und sorgte dafür, dass die Geflüchteten Nachrichten aus ihrer Heimat empfangen können. „Der Senderanbieter von ,Ukraine 24’ hat momentan seine Ausstrahlungsrechte freigegeben. Damit konnten wir den Sender in unser TV-Netz einspeisen, sodass jetzt jeder sehen kann, was vor Ort gerade passiert“, erklärte AEP-Geschäftsführer Frank Plückhahn.

Hilferuf aus polnischer Partnerstadt Karlino

Wolgasts Bürgermeister Stefan Weigler (CDU) ist sich sicher, dass schon in Kürze weitere Wohnungen für Kriegsflüchtlinge in Wolgast zur Verfügung gestellt werden müssen. „Außerdem hat uns ein Hilferuf aus unserer polnischen Partnerstadt Karlino erreicht, wo im SOS-Kinderdorf 120 Waisenkinder aus der Ukraine Aufnahme gefunden haben und es praktisch an allem fehlt.“ Laut Weigler werde eine Spendenaktion vorbereitet, um die Geflüchteten hier wie dort unter anderem mit Geschirr, Besteck, Bettwäsche und Spielzeug auszustatten.

Kateryna Nachorna macht sich ihrerseits in Wolgast nützlich, wo sie eine gute ukrainische Freundin hat, die mit einem deutschen Mann verheiratet ist. „Kateryna kann sehr gut Deutsch sprechen und war uns in den letzten Tagen als Dolmetscherin schon sehr behilflich“, freut sich WoWi-Chef Koplin. In und um die Stadt Zhitomir wurde und wird seit Beginn der Invasion unterdessen weiter gekämpft. Der Schweizer Sender SRF berichtete von „Menschen, die in ständiger Angst vor dem nächsten Angriff leben – und sich den russischen Invasoren entgegenstellen wollen.“

Von Tom Schröter