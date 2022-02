Wolgast

Elf ukrainische junge Frauen und Männer arbeiten gegenwärtig im Wolgaster Kreiskrankenhaus als Gesundheits- und Krankenpflegehelfer bzw. als Krankenschwestern. Sie sind froh, hier leben und arbeiten zu können. „Wir fühlen uns in Wolgast wohl, denn wir sind überall freundlich aufgenommen worden“, sagen sie. Doch nachdem am Donnerstagmorgen Russland die Ukraine angegriffen hat und mitten in Europa ein Krieg tobt, ist die Frage nach dem Wohlbefinden ihrer Familien wichtiger denn je für sie.

Nataliia Kudybyn ist 22 Jahre alt. Seit eineinhalb Jahren arbeitet sie im Wolgaster Krankenhaus. Sie spricht fließend Deutsch und ist stolz, jetzt anerkannte Krankenschwester zu sein. Zu Hause in der Westukraine, in Iwano-Frankiwsk, nicht weit entfernt von der polnischen Grenze, hat sie vier Jahre den Beruf der Krankenschwester erlernt. „Aber hier musste ich noch dazulernen. Jetzt habe ich alle Prüfungen“, berichtet sie.

Lieber nicht zum russischen Angriff äußern

Das Dazulernen sei erforderlich, weil in der ukrainischen Schwestern-Ausbildung grundlegende Handgriffe der Pflege, etwa wie ein Patient gelagert und gewaschen wird, nicht vermittelt werden, sagt Katja Schiemann, stellvertretende Pflegedienstdirektorin im Kreiskrankenhaus. Die angehenden Fachkräfte seien alle sehr ehrgeizig, auch in den Sprachkursen, schätzt sie ein.

Nataliia telefoniert fast täglich mit ihrer Familie. Doch sie möchte sich nicht umfassend äußern zum russischen Angriff. „Wir wissen ja nicht genau, wie sich die Lage darstellt“, sagt sie und schluckt. Man spürt ihre Angst um die Lieben in der Heimat. Die Sorge ist nicht unbegründet, denn auch in Iwano-Frankiwsk gab es bereits Explosionen.

Warten auf die Anerkennung als Fachkraft

Iryna Didus (22) kommt aus Lwiw (Lviv/Lemberg). Auch dort gab es bereits Angriffe. Mehrmals pro Woche telefoniere sie mit der Familie. Die sei froh, dass es ihr gut gehe. „Ich bin seit einem halben Jahr in Wolgast. Ich arbeite in der Geriatrie und die Arbeit in diesem Team gefällt mir sehr. Im Sommer bekomme ich meine Anerkennung als Fachkraft“, freut sie sich.

Andriana Benyk (20) ist erst zwei Wochen in Deutschland. In der Westukraine hat sie in einer Kinderklinik gearbeitet, in Wolgast gehört sie zur Unfallchirurgie. Dort ist auch Dmytro Martsykh beschäftigt. Der 24-Jährige war Physiotherapeut in einer Reha-Klinik. Er wollte unbedingt nach Deutschland. Die Arbeit im Krankenhaus fordere ihn, doch die Kollegen helfen, wo sie können. „Ich bin gerne hier“, betont er.

„Ich möchte in Deutschland bleiben“

Natalia Halamaha (40) war Palliativ-Krankenschwester in einem Hospiz in der Westukraine. In Wolgast gehört sie zur Inneren. „Nach Deutschland bin ich gekommen, weil ich mein Leben ändern wollte. Ich möchte bleiben, gehe hier sehr gerne zur Arbeit“, erklärt sie. Und auch die 20-jährige Mariia Demchuk, die seit zwei Wochen erste Erfahrungen auf der Geriatrie sammelt, fühlt sich wohl.

Zusammen hoffen sie, dass die Kämpfe schnell vorbei sind und es aus ihrer Heimat bald erfreulichere Nachrichten gibt.

Von Cornelia Meerkatz