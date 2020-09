Wolgast

Pferdehalterin Ulrike Schreiner aus Wolgast ist verunsichert, seitdem kurz hintereinander zwei ihrer Vierbeiner von Unbekannten attackiert und verletzt wurden. „Immer wenn sich Gäste den Tieren auf der Koppel nähern, beschleicht mich jetzt so ein komisches Gefühl“, berichtet die langjährige Betreiberin der Pension Weidehof. „Es könnte ja sein, dass sich der unbekannte Täter oder die Täterin schon das nächste Pferd aussucht.“

In der Nacht vom 10. zum 11. September war es ein siebenjähriger auffallend großer Wallach, der morgens plötzlich eine gut zehn Zentimeter lange Schnittwunde am Hals trug. „Es war ein glatter Einschnitt, der Fell und Haut durchdrang und bis tief in den Muskel hineinreichte“, beschreibt Ulrike Schreiner das Wundbild. Zunächst habe sie sich „noch nichts dabei gedacht“, bis der Pferdeschänder in der Nacht zum vergangenen Sonntag erneut zuschlug.

Anzeige

Plötzliche Unruhe am Morgen

Möglicherweise war schon in einer der Nächte zuvor jemand um die direkt hinter dem alten Gutshaus gelegene Koppel geschlichen. „Früh am Morgen waren die Pferde extrem unruhig, so dass ich aufwachte und rausging, um nach dem Rechten zu sehen“, schildert die 62-jährige Pächterin. „Es war wohl zuvor jemand da, aber ich sah kein Pferd mit einer Verletzung.“ Sonntag früh herrschte dann Gewissheit. Diesmal traf es die neun Jahre alte Hannoveraner-Stute Luna, der man eine tiefe Wunde im Schulterbereich beibrachte.

Weitere OZ+ Artikel

Der neunjährigen Stute Luna wurde ein tiefer Schnitt an der Schulter beigebracht. Das Pferd lahmt daher und kann im Reitbetrieb des Wolgaster Weidehofs aktuell nicht eingesetzt werden. Quelle: Tom Schröter

„Der Schnitt sah aus wie beim ersten Mal – gleiche Länge, gleiche Größe. Offenbar wurde in beiden Fällen ein Teppichmesser verwendet“, meint Ulrike Schreiner, die sich erstmals mit einer derartigen Situation konfrontiert sieht: „In den 18 Jahren, in denen ich jetzt die Pension betreibe, hatte ich noch nie ein solches Problem. Auch aus dem Umfeld habe ich davon noch nichts gehört.“

Die Wolgasterin schaltete die Polizei ein. Die verletzten Reitpferde seien tierärztlich behandelt und die Wunden genäht wurden. „Die Stute Luna lahmt jetzt und ist für den Reitbetrieb bis auf weiteres nicht einsatzbereit“, erzählt die Halterin. Um die Tiere besser zu schützen, würden diese nunmehr nachts in einen beleuchteten Paddock direkt vor dem Pensionsbetrieb geführt.

Polizei : Ähnliche Fälle aus jüngerer Zeit nicht bekannt

Katrin Kleedehn, Sprecherin der Anklamer Polizeiinspektion, ist aus den vergangenen zwölf Monaten kein ähnlicher Zwischenfall bekannt. „Wir hatten zwar Fälle mit vergifteten Hunden in Anklam und Eggesin, aber keine Straftat mit verletzten Pferden“, informierte sie. Auch auf den am Dienstag von der Inspektion veröffentlichten Aufruf, ähnliche Vorkommnisse der Polizei mitzuteilen, habe sich niemand gemeldet.

Kleedehn rät Pferdehaltern, ihre Tiere in mit Elektrozäunen gesicherten Koppeln oder besser noch während der Nacht in einem festen Stall unterzubringen, um Straftaten vorzubeugen.

Auf dieser Koppel in unmittelbarer Nähe des Weidehofs wurden die beiden Hannoveraner-Pferde verletzt. Quelle: Tilo Wallrodt

Ulrike Schreiner vermutet, dass der oder die Unbekannte die Zutraulichkeit der Pferde ausnutzte und vom Zaun aus auf sie einstach. Die feigen Attacken sind schuld daran, dass sich ein Wermutstropfen in die 2020er Rekord-Saison des Weidehofs mischt. Im Corona-Jahr seien die neun Zimmer der idyllisch am Tannenkamp gelegenen Pension nahezu durchweg belegt gewesen. „Wegen der Pandemie“, so sagt die Gastwirtin, „haben viele Deutsche in diesem Jahr vorsorglich einen Inlandsurlaub gebucht.“

Von Tom Schröter