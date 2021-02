Wolgast

Geschäftig geht es in jüngster Zeit auf den Wolgaster Friedhöfen zu. Einerseits nutzten die Mitarbeiter des Baubetriebshofes der Stadt die Zeit bis zum 28. Februar, in der größere Eingriffe in den Gehölzbestand möglich sind, bevor für die Vögel die Brutsaison beginnt. Andererseits sind die Akteure gestalterisch tätig.

„Im vorigen Jahr wurden sämtliche etwa 700 Bäume auf unseren Friedhöfen an der Feldstraße und im Tannenkamp von unserem Baumkontrolleur Björn Lange auf ihre Standfestigkeit und auf Krankheiten hin untersucht und nummeriert“, berichtet der Chef des Baubetriebshofs, Nico Oberndörfer. „Im Ergebnis wurde entschieden, welche Bäume entweder gefällt oder gekappt werden müssen. Dabei wurde jeweils eine Genehmigung bei der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises eingeholt.“

In den vergangenen Tagen waren umfangreiche Arbeiten auf dem Wolgaster Friedhof an der Feldstraße zu beobachten. Quelle: Tilo Wallrodt

Die Stubben sollen gefräst werden. Die hier und da zu sehenden gekappten Bäume sollen entweder neu ausschlagen oder bestimmten Tierarten als Habitat dienen. Die Friedhöfe seien Refugien für verschiedene Tiere, berichtet Vorarbeiter Torsten Keller. „Links und rechts der Feldstraße sind unter anderem Fledermäuse, Eichhörnchen, Igel und viele Vogelarten zu Hause. Auch Hornissennester sind hier zu finden.“ Manche alten Grabstellen blieben daher unberührt, um den Tieren Lebensraum zu bieten und um als Zeugnisse einstiger Grabkultur zu dienen.

Unebenheiten ausgeglichen und Rasen gesät

Ein Areal in der Nähe der St.-Gertrud-Kapelle, neben der neuerdings mehrere Fahrradständer zu finden sind, ist mit Flatterband abgesperrt. „Hier haben wir das Bodenprofil mit Erde ausgeglichen und Rasen angesät“, erklärt Friedhofswart Keller. Zudem seien einige abgelaufene Grabstellen – die Nutzungszeit für Erdbestattungen beträgt 25, jene für Urnengräber 20 Jahre – aufgelöst und Fundamente von früheren Einfassungen entfernt worden.

Vor der St.-Gertrud-Kapelle befinden sich jetzt auch Abstellmöglichkeiten für Fahrräder. Quelle: Tom Schröter

Das Gleiche trifft für ein zentrales Terrain auf dem auf zwischen Feld- und Saarstraße gelegenen neuen Teil des Alten Friedhofs zu, wo ein zusätzlicher Urnenhain entsteht. „Auf der Fläche haben 30 Grabstellen mit jeweils bis zu vier Urnen Platz“, erklärt Torsten Keller. Wie bei der bereits bestehenden Anlage, sollen auch hier von der Firma Koch aus Schalense bezogene, bis zu 300 Kilogramm schwere Findlinge mit den Namen der Verstorbenen versehen als Grabmal Verwendung finden. Auch einige Sitzbänke seien geplant.

Urnenreihengräber wurden neu eingefasst

Die in der Nähe befindlichen, mit einer beschrifteten Liegeplatte versehenen Urnenreihengräber wurden mit Einfassungen neu hergerichtet, die mit hellem Splitt ausgefüllt wurden. Auf dem alten Friedhofsteil wurde damit begonnen, eine Urnenring-Anlage einzurichten, die sich am Ende aus fünf regelmäßig angeordneten Einzelelementen zusammensetzt. Die Ringe bestehen aus wetterfestem Baustahl, sogenanntem Cortenstahl. „Die Ringe werden von der Metallbaufirma Laartz aus Wolgast gebaut und haben insgesamt neun Fächer“, informiert Nico Oberndörfer. „Das Fach in der Mitte wird später von uns bepflanzt; die übrigen acht Fächer können von den Nutzern individuell gestaltet werden.“

Wie Torsten Keller mitteilt, werden an der Feldstraße mehr Bestattungen vorgenommen als am Tannenkamp. Dieser Trend besteht bereits seit längerer Zeit. „Der Friedhof an der Feldstraße liegt zentral und ist auch zu Fuß schnell zu erreichen. Deshalb wird er gern genutzt“, erläutert der Vorarbeiter. Und hier und da hält bereits frisches Grün Einzug. Auf dem Gelände gegenüber dem Lapidarium zum Beispiel wurden fünf junge Säulenkirschen gepflanzt.

Von Tom Schröter