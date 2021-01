Wolgast/Karlshagen

Aufmerksame Spaziergänger und Bewohner von der Insel Usedom sowie Wolgast werden ihn schon seit Wochen entdeckt haben: Auf dem Peenestrom verkehrt seit Anfang Dezember der unter dänischer Flagge fahrende Saug- und Spülbagger „Thor R“. Wie das Wasser- und Schifffahrtsamt Ostsee in Stralsund mitteilt, wird das Spezialschiff derzeit für wartungsmäßige Fahrrinnenvertiefungen auf dem Peenestrom eingesetzt. Wie Amtsleiter Stefan Grammann auf Nachfrage mitteilt, erstrecken sich die Arbeiten vom nördlichen Teil des Peenestroms über mehrere Baggerfelder vom Wolgaster Südhafen bis nach Peenemünde. Dies sind etwa 14 Kilometer.

Solltiefe von 7,50 Metern muss erreicht werden

Sinn und Zweck dieser Unterhaltungsmaßnahme ist es, dass sogenannte Solltiefen im Peenestrom erreicht werden, um die Schifffahrt zu gewährleisten. „Diese beträgt im Peenestrom 7,50 Meter. Die Fahrrinne ist zwischen 60 und 70 Meter breit“, so Grammann. Diese regelmäßigen Ausbaggerungen sind wichtiger Bestandteil der Seeschifffahrt auf dem Peenestrom, denn so können auch größere Schiffe die Stadt am Peenestrom ansteuern. „Für die Hafengesellschaft ist das äußerst wichtig, denn sonst würde die Zufahrt versanden“, sagt er.

Sand wird in einer Klappstelle entladen

Wie das Wasser- und Schifffahrtsamt in Stralsund weiter mitteilt, ist das Saug- und Spülschiff ständig zwischen dem Peenestrom und der Ostsee unterwegs, um das angesaugte Material in der Ostsee zu entladen. Dafür gibt es sogenannte Klappstellen. „Die Klappstelle 527 liegt zwischen den Inseln Rügen und Greifswalder Oie“, so Grammann.

Die Instandhaltungsmaßnahme wird in zwei unterschiedliche Bauabschnitte eingeteilt. Die erste Maßnahme endet Ende Januar, die zweite soll von Juli bis Dezember 2021 dauern. „Die Arbeiten kosten insgesamt 1,3 Millionen Euro brutto.“

160 000 Kubikmeter werden verladen

Und wie viele Kubikmeter Sand werden ungefähr gesaugt? „Die Ermittlung der Baggermengen erfolgte auf der Grundlage von Verkehrssicherungspeilungen durch das Wasser- und Schifffahrtsamt Ostsee. Die Messungen wurden im Oktober 2019 durchgeführt. Der Baggerung liegt eine prognostizierte Gesamtmenge von ca. 160 000 Kubikmeter zugrunde“, so der Amtsleiter. Die Arbeiten auf dem Peenestrom müssen regelmäßig stattfinden. Zuletzt wurde der Peenestrom zwischen Peenemünde und Wolgast im Jahr 2015 ausgebaggert.

Einsatz des „Thor R“ bereits im Dezember 2019

Einigen Usedomern wird der 84 Meter lange Saug- und Spülbagger bekannt vorkommen, denn zwischen Oktober 2019 und dem anschließenden Weihnachtsfest fuhr das Schiff pausenlos vor Usedom hin und her, um vor Koserow aus einer landeseigenen Sandlagerstätte Sand zu saugen, um es über eine Dükerleitung an den Strand zu spülen. Mehr als eine halbe Million Kubikmeter Sand wurden so innerhalb weniger Wochen zwischen Zempin und Stubbenfelde Stück für Stück aufgepült. Danach wurden die verstärkten Dünen unter anderem mit Strandhafer befestigt. Diese Dünen sollen die Küste vor schweren Sturmfluten schützen. Teile des frisch aufgespülten Sandes wurden allerdings durch bisherige Sturmfluten abgetragen. Laut der Landesregierung sind die Küsten allerdings nicht dauerhaft beschädigt.

In Zempin auf der Insel Usedom begannen am Freitag die Strandaufspülungen. Quelle: Hannes Ewert

Von Hannes Ewert